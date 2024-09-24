В Украине реформируют старшую школу — что изменится

Министерство образования и науки реформирует старшую школу. Таким образом, ученики после 9 класса смогут выбрать одно из двух направлений — академическое или профессиональное.
Главные тезисы
- В результате реформы старшей школы в Украине ученики после 9 класса смогут выбрать между академическим и профессиональным направлениями обучения.
- Академическое направление предполагает углубленное изучение выбранных профилей в лицеях, в то время как профессиональное направление позволяет студентам приобрести профессию в колледжах или профессиональных вузах.
- Согласно социологическому исследованию, реформу старшей школы поддерживают как ученики, так и их родители, что свидетельствует о необходимости изменений в образовательной системе.
- Работа над реформой старшей школы включает в себя разработку программ, учебников, учебных материалов, профессиональное развитие учителей и модернизацию образовательной среды в лицеях и колледжах.
- Первоначальный запуск пилотного проекта реформы состоится в 2025 году, а полномасштабное внедрение планируется национально на 2027-2029 годы.
Что предполагает реформа старшей школы
Как отмечается, ученики, которые изберут академическое направление, смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, например, STEM или языково-литературному.
Они будут иметь возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не относящиеся к их профилю, готовясь к поступлению в высшее образование.
Академические лицеи будут большими учебными заведениями, где будут собирать несколько групп учащихся, что позволит предлагать разные профили и учебные дисциплины по выбору.
Те, кто выберет профессиональное направление, смогут поступить в профессиональные колледжи или заведения профессионального высшего образования. Там студенты будут приобретать профессию и изучать предметы, связанные с ней. После окончания учебы студенты смогут решить, выходить ли на рынок труда или продолжать обучение в высших учебных заведениях.
Согласно социологическому исследованию, в котором приняли участие более 80 тысяч респондентов — учеников, родителей, педагогов и представителей местных властей — 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений хотели бы иметь возможность выбирать часть предметов.
Реформу поддерживают 85% старшеклассников, 85% родителей учащихся 10-11 классов и 78% родителей учащихся 5-6 классов.
Когда в Украине заработает реформа старшей школы
Как сообщили в Минобразования, продолжается работа над изменениями в законодательство, разрабатываются программы, учебники и учебные материалы, проводится профессиональное развитие учителей и модернизация образовательной среды в лицеях и колледжах.
Минобразования совместно с местными общинами также работают над созданием новой сети лицеев.
Пилотирование реформы стартует в 2025 году в отдельных лицеях, а национальный запуск реформы планируется на 2027-2029 годы.
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