В Украине реформируют старшую школу — что изменится

Министерство образования и науки реформирует старшую школу. Таким образом, ученики после 9 класса смогут выбрать одно из двух направлений — академическое или профессиональное.

Что предполагает реформа старшей школы

Как отмечается, ученики, которые изберут академическое направление, смогут учиться в лицеях по выбранному профилю, например, STEM или языково-литературному.

Они будут иметь возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также предметы, не относящиеся к их профилю, готовясь к поступлению в высшее образование.

Академические лицеи будут большими учебными заведениями, где будут собирать несколько групп учащихся, что позволит предлагать разные профили и учебные дисциплины по выбору.

Те, кто выберет профессиональное направление, смогут поступить в профессиональные колледжи или заведения профессионального высшего образования. Там студенты будут приобретать профессию и изучать предметы, связанные с ней. После окончания учебы студенты смогут решить, выходить ли на рынок труда или продолжать обучение в высших учебных заведениях.

Согласно социологическому исследованию, в котором приняли участие более 80 тысяч респондентов — учеников, родителей, педагогов и представителей местных властей — 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений хотели бы иметь возможность выбирать часть предметов.

Реформу поддерживают 85% старшеклассников, 85% родителей учащихся 10-11 классов и 78% родителей учащихся 5-6 классов.

Реформа старшей школы изменяет ценностный подход к образованию. Девятиклассники будут самостоятельно выбирать, как они хотят учиться в старшей школе. Это заложено в философию всей реформы, и это то, к чему, как мы видим, стремятся сами дети. Мы даем им свободу. Это одна из важных, основополагающих ценностей человека, — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесной . Поделиться

Когда в Украине заработает реформа старшей школы

Как сообщили в Минобразования, продолжается работа над изменениями в законодательство, разрабатываются программы, учебники и учебные материалы, проводится профессиональное развитие учителей и модернизация образовательной среды в лицеях и колледжах.

Минобразования совместно с местными общинами также работают над созданием новой сети лицеев.