Программа "Учи для Украины" начала прием заявок — как приобщиться молодежи к учительству

Программа "Учи для Украины" привлекает мотивированных людей к учительству в маленьких населенных пунктах, чтобы помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал, независимо от места жительства или рождения.
Главные тезисы
- Программа "Учи для Украины" привлекает учителей для работы в маленьких общинах для предоставления качественного образования детям.
- Целью программы является преодоление разницы в образовательных возможностях детей из сел и городов.
- Нехватка учителей украинских школ представляет серьезную угрозу для образовательной системы.
- Участники программы "Навчай" предоставляют детям новые возможности и помогают в формировании будущего поколения.
- Программа открыта для всех желающих, даже без педагогического образования, и оказывает поддержку в течение всего периода учительства.
Что известно об общественной программе "Учи для Украины"
Как отмечается, участники программы переезжают в небольшие общины, учительствуют в местных школах, организуют дополнительные занятия для наслаждения образовательных потерь, внеклассные активности и важные проекты для детей и общины.
В то же время, они получают специализированное обучение, индивидуальную работу с менторами, официальное трудоустройство, зарплату учителя и дополнительную стипендию для покрытия расходов на проживание. А еще — ценный опыт и шанс make the difference.
Цель «Научи для Украины» — преодолеть значительный разрыв в образовательных возможностях детей из сел и городов.
Международное исследование качества образования PISA за 2022 показало, что разница в знаниях по математике среди 15-летних подростков достигает 4,5 года. Эта проблема усугубляется влиянием полномасштабной войны и нехваткой учителей в Украине.
По результатам отчета Исследовательского агентства Fama, осуществленного по заказу Общественного союза «Освіторія», за следующие 5 лет прогнозируемая нехватка учителей составит 108 тысяч. Средний возраст украинских педагогов сейчас — 45 лет. Учителей младше 30 лет менее 10% (24.0 тыс.) и эта возрастная категория стремительно уменьшается: за последние два года их стало на 22% меньше.
В этом году программа стремится привлечь еще больше людей, готовых к вызовам и желающих изменять систему образования к лучшему.
Наличие педагогической специальности для участия в программе не обязательно. Перед началом работы участники проходят 5 недель интенсивного обучения в Летнем институте и получают поддержку в течение всего периода учительства.
Как принять участие в программе "Учи для Украины"
Чтобы принять участие в программе, нужно:
иметь степень бакалавра или магистра любой специальности (не обязательно педагога);
иметь уверенные знания одного из школьных предметов (будьте готовы пройти тест);
быть готовым переехать в маленькую деревню или общину на время программы.
С 2017 года программа охватила более 20 000 детей в 44 школах пяти областей Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской.
Сейчас в рамках проекта в украинских школах преподают 29 учителей, среди которых выпускники топовых украинских и международных университетов, специалисты бизнеса, ИТ, медиа и других сфер. Всего участие в программе "Навчай" уже приняли 80 участников и участниц.
Конец первой волны приема заявок. 31 января. Регистрация по ссылке.
«Учись для Украины» — общественная организация, которая входит в глобальную сеть организаций Teach For All, объединяющую партнеров в 63-х странах мира. Все члены сети работают для того, чтобы дети получали доступ к образованию, поддержке и возможности формировать лучшее будущее для себя и своей страны. ОО "Научай для Украины" работает в двух направлениях: преодоление образовательного неравенства и преодолении образовательных потерь.
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