Программа "Учи для Украины" начала прием заявок — как приобщиться молодежи к учительству

Программа "Учи для Украины" привлекает мотивированных людей к учительству в маленьких населенных пунктах, чтобы помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал, независимо от места жительства или рождения.

Что известно об общественной программе "Учи для Украины"

Как отмечается, участники программы переезжают в небольшие общины, учительствуют в местных школах, организуют дополнительные занятия для наслаждения образовательных потерь, внеклассные активности и важные проекты для детей и общины.

В то же время, они получают специализированное обучение, индивидуальную работу с менторами, официальное трудоустройство, зарплату учителя и дополнительную стипендию для покрытия расходов на проживание. А еще — ценный опыт и шанс make the difference.

Фото — instagram.com/teach4ukraine

Цель «Научи для Украины» — преодолеть значительный разрыв в образовательных возможностях детей из сел и городов.

Международное исследование качества образования PISA за 2022 показало, что разница в знаниях по математике среди 15-летних подростков достигает 4,5 года. Эта проблема усугубляется влиянием полномасштабной войны и нехваткой учителей в Украине.

Фото — instagram.com/teach4ukraine

По результатам отчета Исследовательского агентства Fama, осуществленного по заказу Общественного союза «Освіторія», за следующие 5 лет прогнозируемая нехватка учителей составит 108 тысяч. Средний возраст украинских педагогов сейчас — 45 лет. Учителей младше 30 лет менее 10% (24.0 тыс.) и эта возрастная категория стремительно уменьшается: за последние два года их стало на 22% меньше.

Каждый год участники программы «Научай» становятся источником вдохновения и примером для учащихся в малых общинах, мотивируют их и помогают открывать новые возможности. Мы убеждены, что реальные изменения возможны только благодаря системным действиям. Вклад в лидерское развитие наших участников и выпускников позволяет достигать не только краткосрочных результатов, но и создавать устойчивые изменения, которые будут формировать будущее поколение. Особенно важна эта миссия в условиях полномасштабной войны, — отмечает Инна Рахмистрюк, руководитель программы. Поделиться

В этом году программа стремится привлечь еще больше людей, готовых к вызовам и желающих изменять систему образования к лучшему.

Наличие педагогической специальности для участия в программе не обязательно. Перед началом работы участники проходят 5 недель интенсивного обучения в Летнем институте и получают поддержку в течение всего периода учительства.

Как принять участие в программе "Учи для Украины"

Чтобы принять участие в программе, нужно:

иметь степень бакалавра или магистра любой специальности (не обязательно педагога);

иметь уверенные знания одного из школьных предметов (будьте готовы пройти тест);

быть готовым переехать в маленькую деревню или общину на время программы.

Я решила присоединиться к программе, потому что верю в идею, что если ты хочешь жить в сознательном обществе, ты должен взять ответственность и приложить усилия к тому, чтобы воспитать это общество. — говорит Дарья Наконечная, которая работала маркетологиней в ИТ, а сейчас преподает английский в Петровировском лицее в Одесской области. Поделиться

С 2017 года программа охватила более 20 000 детей в 44 школах пяти областей Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской.

Сейчас в рамках проекта в украинских школах преподают 29 учителей, среди которых выпускники топовых украинских и международных университетов, специалисты бизнеса, ИТ, медиа и других сфер. Всего участие в программе "Навчай" уже приняли 80 участников и участниц.

Конец первой волны приема заявок. 31 января. Регистрация по ссылке.