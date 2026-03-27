Проіранські хакери зламали електронну пошту директора ФБР Пателя

Пов’язані з урядом Ірану хакери зламали особисту електронну пошту директора Федерального бюро розслідувань США Каша Пателя та опублікували серію його особистих фото та понад 300 електронних листів. Відомство підтвердило факт злому.

Злом електронної пошти Пателя: що відомо

Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання Handala Hack Team, зазначивши на своєму сайті, що тепер Патель "знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано".

Зокрема, серед опублікованих матеріалів є серія приватних фотографій, на яких Патель "нюхає і курить сигари, їде в старовинному кабріолеті та робить селфі у дзеркалі з великою пляшкою рому".

Також хакери злили понад 300 електронних листів датованих 2010-2019 роками, що, ймовірно, містять як особисту, так і робочу інформацію.

Reuters не змогло самостійно підтвердити справжність листів. Водночас компанія District 4 Labs, що спеціалізується на розвідці в даркнеті, встановила, що вказана хакерами пошта Gmail збігається з адресою Пателя, яка фігурувала в попередніх витоках даних.

Помічник директора ФБР зі зв’язків із громадськістю Бен Вільямсон підтвердив, що особиста електронна пошта Пателя справді була зламана.

Ми вжили всіх необхідних заходів для пом'якшення потенційних ризиків, пов'язаних з цією діяльністю, і що дані, що стосуються історичного характеру і не включають ⁠державну інформацію.

Handala Hack Team позиціонує себе як пропалестинська хакерська група, однак західні дослідники вважають, що це одне з імен, яке використовується підрозділами кіберрозвідки іранського уряду. Нещодавно ця ж група заявила про злам американської медичної компанії Stryker з Мічигану, зокрема хакери стверджують, що видалили "значний масив даних компанії".

США оголосили нагороду за інформацію іранських хакерів після того, як пошту директора ФБР Каша Пателя зламали.

За інформацію про хакерів передбачено нагороду в розмірі до 10 млн дол.

Якщо у вас є інформація про зловмисних іранських кіберзлочинців, таких як Парсіан Афзар, Раян, Борна, Хандала або пов'язані з ними групи чи особи, зв'яжіться з нами та повідомте будь-яку інформацію, як-от імена, онлайн-псевдоніми і місцезнаходження.

У відомстві уточнили, що ці особи беруть участь "у зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критично важливої інфраструктури США".