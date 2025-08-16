Хакери РФ роками крали конфіденційні документи судів США — подробиці скандалу
Категорія
Світ
Дата публікації

Хакери РФ роками крали конфіденційні документи судів США — подробиці скандалу

хакери
Джерело:  Bloomberg

Російські урядові хакери протягом багатьох років мали доступ до системи зберігання записів судів США й викрали конфіденційні документи, які судді постановили засекретити.

Головні тези:

  • Російські урядові хакери роками крали конфіденційні документи судів США.
  • Зловмисники цілеспрямовано шукали засекречені документи, пов'язані зі шпигунством та іншими чутливими матеріалами.
  • Інцидент підтверджено доказами про участь російської державної хакерської групи.

Хакери РФ роками крали засекречені документи судів США

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як показує звіт про інцидент, зловмисники отримали доступ до системи, використавши вкрадені облікові дані користувачів та вразливість кібербезпеки в застарілому сервері.

Причому хакери цілеспрямовано шукали саме засекречені документи.

У документі не називають конкретних виконавців. Однак, за словами джерел, слідчі знайшли докази того, що за атакою стояла російська хакерська група, яку спонсорує держава.

Невідомо, коли саме хакери вперше проникли в систему і коли суди дізналися про злам. Один зі співрозмовників повідомив, що минулої осені судова система найняла компанію з кібербезпеки для розвʼязання проблеми.

За даними Bloomberg, хакери полювали на засекречені документи в справах, пов’язаних зі шпигунством та іншими чутливими матеріалами, включно зі справами про шахрайство, відмивання коштів і агентів іноземних урядів.

Такі записи часто містять конфіденційну інформацію, яка в руках зловмисників може бути використана для зриву кримінальних і національних розслідувань або для встановлення людей, що співпрацюють із правоохоронцями.

15 липня в Євросоюзі ліквідували хакерську групу, яка підтримувала російську агресію проти України. У спецоперації брали участь правоохоронці 12 країн разом з Євроюстом і Європолом. Група здійснювала атаки під час політичних подій, таких як вибори до Європейського парламенту, саміти НАТО й заходи на підтримку України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Проросійські хакери атакували сайти міст Франції
Хакери
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Хакери здійснили найбільшу криптокрадіжку в історії з біржі Bybit
хакери
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кібервійна проти України. Російські хакери обрали новий напрямок атак
Держспецзв’язку
хакер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?