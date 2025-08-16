Хакери РФ роками крали конфіденційні документи судів США — подробиці скандалу

Російські урядові хакери протягом багатьох років мали доступ до системи зберігання записів судів США й викрали конфіденційні документи, які судді постановили засекретити.
Головні тези:
- Російські урядові хакери роками крали конфіденційні документи судів США.
- Зловмисники цілеспрямовано шукали засекречені документи, пов'язані зі шпигунством та іншими чутливими матеріалами.
- Інцидент підтверджено доказами про участь російської державної хакерської групи.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Як показує звіт про інцидент, зловмисники отримали доступ до системи, використавши вкрадені облікові дані користувачів та вразливість кібербезпеки в застарілому сервері.
Причому хакери цілеспрямовано шукали саме засекречені документи.
У документі не називають конкретних виконавців. Однак, за словами джерел, слідчі знайшли докази того, що за атакою стояла російська хакерська група, яку спонсорує держава.
Невідомо, коли саме хакери вперше проникли в систему і коли суди дізналися про злам. Один зі співрозмовників повідомив, що минулої осені судова система найняла компанію з кібербезпеки для розвʼязання проблеми.
Такі записи часто містять конфіденційну інформацію, яка в руках зловмисників може бути використана для зриву кримінальних і національних розслідувань або для встановлення людей, що співпрацюють із правоохоронцями.
15 липня в Євросоюзі ліквідували хакерську групу, яка підтримувала російську агресію проти України. У спецоперації брали участь правоохоронці 12 країн разом з Євроюстом і Європолом. Група здійснювала атаки під час політичних подій, таких як вибори до Європейського парламенту, саміти НАТО й заходи на підтримку України.
