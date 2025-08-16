Хакеры РФ годами воровали конфиденциальные документы судов США — подробности скандала

Российские правительственные хакеры в течение многих лет имели доступ к системе хранения записей судов США и похитили конфиденциальные документы, которые судьи постановили засекретить.

Хакеры РФ годами воровали засекреченные документы судов США

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как показывает отчет об инциденте, злоумышленники получили доступ к системе, используя украденные учетные данные пользователей и уязвимость кибербезопасности в устаревшем сервере.

Причем хакеры целенаправленно искали именно секретные документы.

В документе не называют конкретных исполнителей. Однако, по словам источников, следователи нашли доказательства того, что за атакой стояла российская хакерская группа, спонсируемая государством.

Неизвестно, когда именно хакеры впервые проникли в систему и когда суды узнали об изломе. Один из собеседников сообщил, что минувшей осенью судебная система наняла компанию по кибербезопасности для решения проблемы.

По данным Bloomberg, хакеры охотились на засекреченные документы по делам, связанным со шпионажем и другими чувствительными материалами, включая дела о мошенничестве, отмывание средств и агентов иностранных правительств. Поделиться

Такие записи часто содержат конфиденциальную информацию, которая может быть использована в руках злоумышленников для срыва уголовных и национальных расследований или для установления людей, сотрудничающих с правоохранителями.