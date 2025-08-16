Хакеры РФ годами воровали конфиденциальные документы судов США — подробности скандала

Российские правительственные хакеры в течение многих лет имели доступ к системе хранения записей судов США и похитили конфиденциальные документы, которые судьи постановили засекретить.
Главные тезисы
- Российские правительственные хакеры воровали конфиденциальные документы судов США в течение многих лет, целенаправленно искав шпионаж и другие чувствительные материалы.
- Инцидент с подтвержденным участием российской хакерской группы свидетельствует об усилении киберугроз в мировой политике.
- Хакеры использовали украденные учетные данные и уязвимости в кибербезопасности для доступа к системе хранения записей судов.
Хакеры РФ годами воровали засекреченные документы судов США
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как показывает отчет об инциденте, злоумышленники получили доступ к системе, используя украденные учетные данные пользователей и уязвимость кибербезопасности в устаревшем сервере.
Причем хакеры целенаправленно искали именно секретные документы.
В документе не называют конкретных исполнителей. Однако, по словам источников, следователи нашли доказательства того, что за атакой стояла российская хакерская группа, спонсируемая государством.
Неизвестно, когда именно хакеры впервые проникли в систему и когда суды узнали об изломе. Один из собеседников сообщил, что минувшей осенью судебная система наняла компанию по кибербезопасности для решения проблемы.
Такие записи часто содержат конфиденциальную информацию, которая может быть использована в руках злоумышленников для срыва уголовных и национальных расследований или для установления людей, сотрудничающих с правоохранителями.
15 июля в Евросоюзе ликвидировали хакерскую группу, поддерживавшую российскую агрессию против Украины. В спецоперации участвовали правоохранители 12 стран вместе с Евроюстом и Европолом. Группа осуществляла атаки во время политических событий, таких как выборы в Европейский парламент, саммиты НАТО и меры по поддержке Украины.
