Російські хакери втричі більше атакують критичну інфраструктуру Польщі — що відбувається

У Польщі заявили, що критична інфраструктура країни зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії.
Головні тези:
- Російська військова розвідка потроїла кібератаки на критичну інфраструктуру Польщі, зростає кількість інцидентів з боку Росії.
- Польщі стикається з тисячами кіберінцидентів щодня, з яких частина становить реальну загрозу для критичної інфраструктури.
- Російські атаки спрямовані на сектори, необхідні для нормального життя, що підвищує серйозність ситуації.
Російське ГРУ втричі більше атакує онлайн критичну інфраструктуру Польщі
Про це розповів міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
За словами міністра, російська військова розвідка цього року потроїла свої ресурси для зловмисних дій проти Польщі.
Він зазначив, що зі 170 тисяч кіберінцидентів, виявлених у перші три квартали цього року, значна частина була приписана російським суб'єктам, тоді як інші випадки були вмотивовані фінансовими інтересами і включали крадіжку або інші форми кіберзлочинності.
За його словами, іноземні супротивники зараз розширюють свою діяльність за межі систем водопостачання та каналізації і переходять до енергетичного сектору.
Він не навів точних цифр щодо діяльності Росії і не зміг прокоментувати методи, які Росія застосовує в кіберпросторі Польщі.
Дії Росії є найбільш серйозними, оскільки вони спрямовані на критичну інфраструктуру, необхідну для підтримання нормального життя.
