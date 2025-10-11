Російські хакери втричі більше атакують критичну інфраструктуру Польщі — що відбувається

У Польщі заявили, що критична інфраструктура країни зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії.

Російське ГРУ втричі більше атакує онлайн критичну інфраструктуру Польщі

Про це розповів міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За словами міністра, російська військова розвідка цього року потроїла свої ресурси для зловмисних дій проти Польщі.

Він зазначив, що зі 170 тисяч кіберінцидентів, виявлених у перші три квартали цього року, значна частина була приписана російським суб'єктам, тоді як інші випадки були вмотивовані фінансовими інтересами і включали крадіжку або інші форми кіберзлочинності.

Гавковський сказав, що Польща щодня стикається з 2000-4000 інцидентів, з яких 700-1000 "становлять реальну загрозу або можуть спричинити серйозні проблеми".

За його словами, іноземні супротивники зараз розширюють свою діяльність за межі систем водопостачання та каналізації і переходять до енергетичного сектору.

Він не навів точних цифр щодо діяльності Росії і не зміг прокоментувати методи, які Росія застосовує в кіберпросторі Польщі.