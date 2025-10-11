Російські хакери втричі більше атакують критичну інфраструктуру Польщі — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

Російські хакери втричі більше атакують критичну інфраструктуру Польщі — що відбувається

кібератака
Джерело:  Reuters

У Польщі заявили, що критична інфраструктура країни зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії.

Головні тези:

  • Російська військова розвідка потроїла кібератаки на критичну інфраструктуру Польщі, зростає кількість інцидентів з боку Росії.
  • Польщі стикається з тисячами кіберінцидентів щодня, з яких частина становить реальну загрозу для критичної інфраструктури.
  • Російські атаки спрямовані на сектори, необхідні для нормального життя, що підвищує серйозність ситуації.

Російське ГРУ втричі більше атакує онлайн критичну інфраструктуру Польщі

Про це розповів міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За словами міністра, російська військова розвідка цього року потроїла свої ресурси для зловмисних дій проти Польщі.

Він зазначив, що зі 170 тисяч кіберінцидентів, виявлених у перші три квартали цього року, значна частина була приписана російським суб'єктам, тоді як інші випадки були вмотивовані фінансовими інтересами і включали крадіжку або інші форми кіберзлочинності.

Гавковський сказав, що Польща щодня стикається з 2000-4000 інцидентів, з яких 700-1000 "становлять реальну загрозу або можуть спричинити серйозні проблеми".

За його словами, іноземні супротивники зараз розширюють свою діяльність за межі систем водопостачання та каналізації і переходять до енергетичного сектору.

Він не навів точних цифр щодо діяльності Росії і не зміг прокоментувати методи, які Росія застосовує в кіберпросторі Польщі.

Дії Росії є найбільш серйозними, оскільки вони спрямовані на критичну інфраструктуру, необхідну для підтримання нормального життя.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Найпотужніша кібератака в історії. Російських провайдерів не можуть «підняти» після роботи ГУР
ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планувала диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині
Польща
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вже розпочала "класичну війну" проти Європи — дипломат
Клімкін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?