Российские хакеры втрое больше атакуют критическую инфраструктуру Польши — что происходит

В Польше заявили, что критическая инфраструктура страны испытывает все большее количество кибератак со стороны России.

Российское ГРУ втрое больше атакует онлайн критическую инфраструктуру Польши

Об этом рассказал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По словам министра, российская военная разведка в этом году утроила свои ресурсы для злонамеренных действий против Польши.

Он отметил, что из 170 тысяч киберинцидентов, выявленных в первые три квартала этого года, значительная часть была приписана российским субъектам, в то время как другие случаи были мотивированы финансовыми интересами и включали воровство или другие формы киберпреступности.

Гавковский сказал, что Польша ежедневно сталкивается с 2000-4000 инцидентов, из которых 700-1000 "составляют реальную угрозу или могут повлечь за собой серьезные проблемы".

По его словам, иностранные противники сейчас расширяют свою деятельность за пределы систем водоснабжения и канализации и переходят в энергетический сектор.

Он не привел точных цифр о деятельности России и не смог прокомментировать методы, применяемые Россией в киберпространстве Польши.