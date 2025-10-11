Российские хакеры втрое больше атакуют критическую инфраструктуру Польши — что происходит
Мир
Российские хакеры втрое больше атакуют критическую инфраструктуру Польши — что происходит

Источник:  Reuters

В Польше заявили, что критическая инфраструктура страны испытывает все большее количество кибератак со стороны России.

  • Российская военная разведка утроила кибератаки на критическую инфраструктуру Польши, увеличивая количество киберинцидентов в стране.
  • Польша ежедневно сталкивается с тысячами киберинцидентов, которые представляют угрозу для жизненно важных секторов экономики.
  • Российские атаки направлены на энергетический сектор и другие сферы, необходимые для нормального функционирования общества.

Российское ГРУ втрое больше атакует онлайн критическую инфраструктуру Польши

Об этом рассказал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По словам министра, российская военная разведка в этом году утроила свои ресурсы для злонамеренных действий против Польши.

Он отметил, что из 170 тысяч киберинцидентов, выявленных в первые три квартала этого года, значительная часть была приписана российским субъектам, в то время как другие случаи были мотивированы финансовыми интересами и включали воровство или другие формы киберпреступности.

Гавковский сказал, что Польша ежедневно сталкивается с 2000-4000 инцидентов, из которых 700-1000 "составляют реальную угрозу или могут повлечь за собой серьезные проблемы".

По его словам, иностранные противники сейчас расширяют свою деятельность за пределы систем водоснабжения и канализации и переходят в энергетический сектор.

Он не привел точных цифр о деятельности России и не смог прокомментировать методы, применяемые Россией в киберпространстве Польши.

Действия России наиболее серьезны, поскольку они направлены на критическую инфраструктуру, необходимую для поддержания нормальной жизни.

