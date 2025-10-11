Российские хакеры втрое больше атакуют критическую инфраструктуру Польши — что происходит

В Польше заявили, что критическая инфраструктура страны испытывает все большее количество кибератак со стороны России.
Главные тезисы
- Российская военная разведка утроила кибератаки на критическую инфраструктуру Польши, увеличивая количество киберинцидентов в стране.
- Польша ежедневно сталкивается с тысячами киберинцидентов, которые представляют угрозу для жизненно важных секторов экономики.
- Российские атаки направлены на энергетический сектор и другие сферы, необходимые для нормального функционирования общества.
Российское ГРУ втрое больше атакует онлайн критическую инфраструктуру Польши
Об этом рассказал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
По словам министра, российская военная разведка в этом году утроила свои ресурсы для злонамеренных действий против Польши.
Он отметил, что из 170 тысяч киберинцидентов, выявленных в первые три квартала этого года, значительная часть была приписана российским субъектам, в то время как другие случаи были мотивированы финансовыми интересами и включали воровство или другие формы киберпреступности.
По его словам, иностранные противники сейчас расширяют свою деятельность за пределы систем водоснабжения и канализации и переходят в энергетический сектор.
Он не привел точных цифр о деятельности России и не смог прокомментировать методы, применяемые Россией в киберпространстве Польши.
Действия России наиболее серьезны, поскольку они направлены на критическую инфраструктуру, необходимую для поддержания нормальной жизни.
