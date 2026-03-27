Проиранские хакеры сломали электронную почту директора ФБР Пателя

Связанные с правительством Ирана хакеры сломали личную электронную почту директора Федерального бюро расследований США Каша Пателя и опубликовали серию его личных фотографий и более 300 электронных писем. Ведомство подтвердило факт взлома.

Взлом электронной почты Пателя: что известно

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка Handala Hack Team, отметив на своем сайте, что теперь Патель "найдет свое имя в списке жертв, аккаунты которых были успешно сломаны".

Также среди опубликованных материалов есть серия частных фотографий, на которых Патель "нюхает и курит сигары, едет в старинном кабриолете и делает селфи в зеркале с большой бутылкой рома".

Также хакеры слили более 300 электронных писем, датированных 2010-2019 годами, которые, вероятно, содержат как личную, так и рабочую информацию.

Reuters не смогло самостоятельно подтвердить подлинность писем. В то же время компания District 4 Labs, специализирующаяся на разведке в даркнете, установила, что указанная хакерами почта Gmail совпадает с адресом Пателя, фигурировавшим в предыдущих утечках данных.

Помощник директора ФБР по связям с общественностью Бен Уильямсон подтвердил, что личная электронная почта Пателя действительно была сломана.

Мы приняли все необходимые меры для смягчения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью, и что данные, касающиеся исторического характера и не включающие ⁠государственную информацию.

Handala Hack Team позиционирует себя как пропалестинская хакерская группа, однако западные исследователи считают, что это одно из имен, используемых подразделениями киберразведки иранского правительства. Недавно эта же группа заявила об изломе американской медицинской компании Stryker из Мичигана, в том числе хакеры утверждают, что удалили "значительный массив данных компании".

США объявили награду за информацию иранских хакеров после того, как почту директора ФБР Каша Пателя сломали.

За информацию о хакерах предусмотрена награда в размере до 10 млн дол.

Если у вас есть информация о злонамеренных иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар, Райан, Борна, Хандала или связанные с ними группы или лица, свяжитесь с нами и сообщите любую информацию, как имена, онлайн-псевдонимы и местонахождение.

В ведомстве уточнили, что эти лица принимают участие "в злонамеренной кибердеятельности, направленной против критически важной инфраструктуры США".