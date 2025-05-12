Проєкт «Адреса дитинства». Фундація Олени Зеленської продовжує будувати оселі для прийомних родин

Фундація Олени Зеленської продовжує розвивати проєкт «Адреса дитинства», запускаючи нову хвилю будівництва домівок для великих прийомних родин.
Головні тези:
- Фундація Олени Зеленської реалізує проєкт «Адреса дитинства», будуючи оселі для великих прийомних родин в Україні.
- Будинки для прийомних родин обладнані усім необхідним для комфортного проживання дітей та батьків.
- Реалізація проєкту відбувається за підтримки міжнародних донорів та партнерів.
Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт «Адреса дитинства»
У межах першої хвилі будівництва було зведено 15 будинків у 8 регіонах України для великих прийомних родин, які втратили житло або були змушені покинути його через бойові дії чи окупацію.
Заселення родин розпочалося з грудня 2023 року.
Нова хвиля проєкту буде зосереджена на підтримці вже чинних великих прийомних родин та прийомних сімей, які прагнуть ними стати — тобто взяти на виховання більше дітей, але потребують для цього розширення та покращення житлових умов.
Повномасштабна війна залишила без домівок тисячі українських родин. Водночас прийомні та великі прийомні родини, які готові подарувати дім ще більшій кількості дітей, потребують відповідного житла для родини. Щоб підтримати таких батьків і заохотити інші родини ставати великими прийомними, Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт «Адреса дитинства».
Це — не лише відповідь на практичну потребу, а й заклик до суспільства: кожна дитина заслуговує на дім, турботу та майбутнє в родині.
Будинки, зведені в межах проєкту, створені з урахуванням потреб таких родин. Це безбар’єрні одноповерхові оселі площею 210 м², повністю обладнані меблями, побутовою технікою та всім необхідним для комфортного проживання. На прибудинковій території облаштовано дитячий майданчик і захисне укриття, зведене відповідно до всіх встановлених норм.
Проєкт створює можливість не лише забезпечити дітей комфортним житлом, а й сприяє розвитку сімейних форм виховання — як стійкої моделі підтримки дитинства в Україні.
Проєкт «Адреса дитинства» реалізується виключно завдяки підтримці міжнародних донорів та партнерів: урядів Естонії та Об'єднаних Арабських Еміратів, австралійського фонду Minderoo та інших.
Як долучитися до проєкту:
Існуючі великі прийомні родини, а також прийомні сім’ї, які готові ними стати — тобто готові взяти на виховання більше дітей, — можуть подати заявку за посиланням.
Якщо будуть додаткові запитання — звертайтеся на e-mail: [email protected]
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