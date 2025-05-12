Проєкт «Адреса дитинства». Фундація Олени Зеленської продовжує будувати оселі для прийомних родин

Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт «Адреса дитинства»

У межах першої хвилі будівництва було зведено 15 будинків у 8 регіонах України для великих прийомних родин, які втратили житло або були змушені покинути його через бойові дії чи окупацію.

Заселення родин розпочалося з грудня 2023 року.

Нова хвиля проєкту буде зосереджена на підтримці вже чинних великих прийомних родин та прийомних сімей, які прагнуть ними стати — тобто взяти на виховання більше дітей, але потребують для цього розширення та покращення житлових умов.

Результати проєкту

Повномасштабна війна залишила без домівок тисячі українських родин. Водночас прийомні та великі прийомні родини, які готові подарувати дім ще більшій кількості дітей, потребують відповідного житла для родини. Щоб підтримати таких батьків і заохотити інші родини ставати великими прийомними, Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт «Адреса дитинства».

Це — не лише відповідь на практичну потребу, а й заклик до суспільства: кожна дитина заслуговує на дім, турботу та майбутнє в родині.

Типовий проєкт будинків для прийомних родин

Будинки, зведені в межах проєкту, створені з урахуванням потреб таких родин. Це безбар’єрні одноповерхові оселі площею 210 м², повністю обладнані меблями, побутовою технікою та всім необхідним для комфортного проживання. На прибудинковій території облаштовано дитячий майданчик і захисне укриття, зведене відповідно до всіх встановлених норм.

Щасливі учасники проєкту

Проєкт створює можливість не лише забезпечити дітей комфортним житлом, а й сприяє розвитку сімейних форм виховання — як стійкої моделі підтримки дитинства в Україні.

Мова не лише про забезпечення житлом, а й про наше бачення майбутнього. Майбутнього, у якому кожна дитина має право на родину, турботу і підтримку. Це — наша спільна моральна відповідальність. Таким чином ми зможемо побудувати здорове суспільство, де кожна людина відчуває свою важливість, має впевненість у собі й не залишається наодинці зі своїми проблемами. І для кожної родини має бути місце, яке стане її домом, місцем сили — її адресою дитинства. Олена Зеленська Перша леді України

Проєкт «Адреса дитинства» реалізується виключно завдяки підтримці міжнародних донорів та партнерів: урядів Естонії та Об'єднаних Арабських Еміратів, австралійського фонду Minderoo та інших.

Будинки для прийомних родин

Ми щиро цінуємо довіру та підтримку наших партнерів і донорів — саме завдяки їм проєкт «Адреса дитинства» для великих прийомних родин став можливим і сьогодні масштабується. Підтримка таких родин — особливо важлива зараз. Вони беруть на себе непросту місію: подарувати дітям дім, турботу й опору у час невизначеності та потрясінь. Наше завдання — зробити все, аби такі родини мали для цього можливості та найкращі умови, — зазначила Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської. Поширити

Як долучитися до проєкту:

Існуючі великі прийомні родини, а також прийомні сім’ї, які готові ними стати — тобто готові взяти на виховання більше дітей, — можуть подати заявку за посиланням.

Якщо будуть додаткові запитання — звертайтеся на e-mail: [email protected]