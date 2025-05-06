Фундація Олени Зеленської взяла участь у конференції "Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України"

Фундація першої леді Олени Зеленської доєдналася до міжнародної конференції “Ініціатива у сфері охорони здоровʼя для України”, що пройшла в Чехії 5 травня. Ця важлива подія зібрала в Празі ключових стейкхолдерів. У центрі уваги — відновлення й розвиток української системи охорони здоров’я на тлі війни, а також у період післявоєнної відбудови.

Цілі та результати конференції "Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України"

Перша леді України та засновниця Фундації Олена Зеленська відкрила захід, звертаючи увагу міжнародної спільноти на важливості медичної допомоги Україні в умовах війни та необхідності глобального партнерства в цій сфері.

Зараз навантаження на кожного лікаря, на кожну лікарню України в рази, якщо не в десятки разів, більше, ніж в сусідніх із нами країнах. За даними нашого МОЗ, 83% людей відчувають стрес, 78% пов'язують це безпосередньо з війною. А разом із тим ніхто не відміняв хвороби мирного часу. І ось чому я вдячна Чехії, що ви поряд із нами на цьому шляху порятунку людей, їхнього фізичного і ментального стану. Олена Зеленська Перша леді України та засновниця Фундації.

Що важливо розуміти, ця подія об'єднала головних стейкхолдерів та партнерів, щоб детально обговорити відновлення та розвиток української системи охорони здоров'я в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Учасники конференції "Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України"

Директорка Фундації Ніна Горбачова представила ключові напрями роботи у сфері охорони здоров’я та психосоціальної підтримки підлітків та молоді України, а також наголосила на важливості консолідації міжнародних зусиль для допомоги дітям і молоді України.

Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської

Насамперед Ніна Горбачова розкрила усі важливі нюанси відновлення медичної інфраструктури, оснащення медичним обладнанням для лікування складних поранень і реабілітації дорослих та дітей.

Серед пріоритетів роботи Фундації є також створення нових навчальних осередків при дитячих лікарнях “Школа Супергероїв”, де діти можуть продовжувати безперервне навчання під час тривалого лікування.

Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської

Також у центрі уваги — психосоціальна підтримка підлітків і молоді: Фундація працює над запуском нового проєкту у цій сфері. Крім того, вона фінансує кемпи для дітей, які постраждали внаслідок війни.

Вдячна за можливість бути тут і звернутися до учасників конференції із закликом об’єднати зусилля у сфері охорони здоров’я та психосоціальної підтримки для дітей і молоді України, які зростають у реаліях повномасштабної війни. Ніна Горбачова Директорка Фундації Олени Зеленської

Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської.

Варто зазначити, що конференція “Ініціатива у сфері охорони здоровʼя України” проходить під патронатом першої леді Чехії пані Єви Павлової.

До події доєдналися представники урядів, міжнародних організацій, медичних установ, донорської спільноти та громадського сектору.

Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської

Ключові теми цьогорічної конференції охоплювали питання фізичної та психологічної реабілітації, а також побудови стійкої моделі медичної допомоги в Україні.