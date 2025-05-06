Фундація Олени Зеленської взяла участь у конференції "Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України"

Фундація першої леді Олени Зеленської доєдналася до міжнародної конференції “Ініціатива у сфері охорони здоровʼя для України”, що пройшла в Чехії 5 травня. Ця важлива подія зібрала в Празі ключових стейкхолдерів. У центрі уваги — відновлення й розвиток української системи охорони здоров’я на тлі війни, а також у період післявоєнної відбудови.
Головні тези:
- Директорка Фундації Ніна Горбачова представила ключові напрями роботи у сфері охорони здоров’я та психосоціальної підтримки підлітків та молоді України.
- Подія відбулася під патронатом першої леді Чехії пані Єви Павлової.
Цілі та результати конференції "Ініціатива у сфері охорони здоров’я для України"
Перша леді України та засновниця Фундації Олена Зеленська відкрила захід, звертаючи увагу міжнародної спільноти на важливості медичної допомоги Україні в умовах війни та необхідності глобального партнерства в цій сфері.
Що важливо розуміти, ця подія об'єднала головних стейкхолдерів та партнерів, щоб детально обговорити відновлення та розвиток української системи охорони здоров'я в умовах війни та післявоєнної відбудови.
Директорка Фундації Ніна Горбачова представила ключові напрями роботи у сфері охорони здоров’я та психосоціальної підтримки підлітків та молоді України, а також наголосила на важливості консолідації міжнародних зусиль для допомоги дітям і молоді України.
Насамперед Ніна Горбачова розкрила усі важливі нюанси відновлення медичної інфраструктури, оснащення медичним обладнанням для лікування складних поранень і реабілітації дорослих та дітей.
Серед пріоритетів роботи Фундації є також створення нових навчальних осередків при дитячих лікарнях “Школа Супергероїв”, де діти можуть продовжувати безперервне навчання під час тривалого лікування.
Також у центрі уваги — психосоціальна підтримка підлітків і молоді: Фундація працює над запуском нового проєкту у цій сфері. Крім того, вона фінансує кемпи для дітей, які постраждали внаслідок війни.
Варто зазначити, що конференція “Ініціатива у сфері охорони здоровʼя України” проходить під патронатом першої леді Чехії пані Єви Павлової.
До події доєдналися представники урядів, міжнародних організацій, медичних установ, донорської спільноти та громадського сектору.
Ключові теми цьогорічної конференції охоплювали питання фізичної та психологічної реабілітації, а також побудови стійкої моделі медичної допомоги в Україні.
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