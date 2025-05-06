Фундация Елены Зеленской принял участие в конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины"

Фундация первой леди Елены Зеленской присоединился к международной конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины", которая прошла в Чехии 5 мая. Это важное событие собрало в Праге ключевых стейкхолдеров. В центре внимания – восстановление и развитие украинской системы здравоохранения на фоне войны, а также в период послевоенного восстановления.
Главные тезисы
- Директор Фундации Нина Горбачева представила ключевые направления работы в сфере здравоохранения и психосоциальной поддержки подростков и молодежи Украины.
- Событие произошло под патронатом первой леди Чехии госпожи Евы Павловой.
Цели и результаты конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины"
Первая леди Украины и основательница Фундации Елена Зеленская открыла мероприятие, обратив внимание международного сообщества на важность медицинской помощи Украине в условиях войны и необходимости глобального партнерства в этой сфере.
Что важно понимать, это событие объединило главных стейкхолдеров и партнеров, чтобы подробно обсудить восстановление и развитие украинской системы здравоохранения в условиях войны и послевоенного восстановления.
Директор Фундации Нина Горбачева представила ключевые направления работы в сфере здравоохранения и психосоциальной поддержки подростков и молодежи Украины, а также отметила важность консолидации международных усилий для помощи детям и молодежи Украины.
Также Нина Горбачева раскрыла все важные нюансы восстановления медицинской инфраструктуры, оснащения медицинским оборудованием для лечения сложных ранений и реабилитации взрослых и детей.
Среди приоритетов работы Фундации есть также создание новых учебных ячеек при детских больницах "Школа Супергероев", где дети могут продолжать непрерывное обучение во время длительного лечения.
Также в центре внимания — психосоциальная поддержка подростков и молодежи: Фундация работает над запуском нового проекта в этой сфере. Кроме того, она финансирует кемпы для детей, пострадавших в результате войны.
Стоит отметить, что конференция "Инициатива в сфере здравоохранения Украины" проходит под патронатом первой леди Чехии госпожи Евы Павловой.
К этому событию присоединились представители правительств, международных организаций, медицинских учреждений, донорского сообщества и общественного сектора.
Ключевые темы конференции охватывали вопросы физической и психологической реабилитации, а также построения устойчивой модели медицинской помощи в Украине.
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