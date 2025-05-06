Фундация Елены Зеленской принял участие в конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины"

Фундация первой леди Елены Зеленской присоединился к международной конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины", которая прошла в Чехии 5 мая. Это важное событие собрало в Праге ключевых стейкхолдеров. В центре внимания – восстановление и развитие украинской системы здравоохранения на фоне войны, а также в период послевоенного восстановления.

Цели и результаты конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины"

Первая леди Украины и основательница Фундации Елена Зеленская открыла мероприятие, обратив внимание международного сообщества на важность медицинской помощи Украине в условиях войны и необходимости глобального партнерства в этой сфере.

Сейчас нагрузка на каждого врача, на каждую больницу Украины в разы, если не в десятки раз больше, чем в соседних с нами странах. По данным нашего Минздрава, 83% людей испытывают стресс, 78% связывают это напрямую с войной. А вместе с тем, никто не отменял болезни мирного времени. И вот почему я благодарна Чехии, что вы рядом с нами на этом пути спасения людей, их физического и ментального состояния. Елена Зеленская Первая леди Украины и основательница Фундации

Что важно понимать, это событие объединило главных стейкхолдеров и партнеров, чтобы подробно обсудить восстановление и развитие украинской системы здравоохранения в условиях войны и послевоенного восстановления.

Участники конференции "Инициатива в сфере здравоохранения для Украины"

Директор Фундации Нина Горбачева представила ключевые направления работы в сфере здравоохранения и психосоциальной поддержки подростков и молодежи Украины, а также отметила важность консолидации международных усилий для помощи детям и молодежи Украины.

Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской

Также Нина Горбачева раскрыла все важные нюансы восстановления медицинской инфраструктуры, оснащения медицинским оборудованием для лечения сложных ранений и реабилитации взрослых и детей.

Среди приоритетов работы Фундации есть также создание новых учебных ячеек при детских больницах "Школа Супергероев", где дети могут продолжать непрерывное обучение во время длительного лечения.

Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской

Также в центре внимания — психосоциальная поддержка подростков и молодежи: Фундация работает над запуском нового проекта в этой сфере. Кроме того, она финансирует кемпы для детей, пострадавших в результате войны.

Благодарна за возможность здесь и обратиться к участникам конференции с призывом объединить усилия в сфере здравоохранения и психосоциальной поддержки для детей и молодежи Украины, которые растут в реалиях полномасштабной войны. Нина Горбачева Директор Фундации Елены Зеленской

Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской.

Стоит отметить, что конференция "Инициатива в сфере здравоохранения Украины" проходит под патронатом первой леди Чехии госпожи Евы Павловой.

К этому событию присоединились представители правительств, международных организаций, медицинских учреждений, донорского сообщества и общественного сектора.

Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской

Ключевые темы конференции охватывали вопросы физической и психологической реабилитации, а также построения устойчивой модели медицинской помощи в Украине.