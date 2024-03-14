Как справиться с тревожностью на фоне войны. Елена Зеленская поделилась своим способом

Первая леди Елена Зеленская откровенно призналась, что она неоднократно сталкивалась с проблемой тревожности во время войны, однако уже поняла, как ее можно побороть.
Хобби как способ борьбы с тревожностью
В рамках подкаста "Ты как?" супруга президента рассказала, что вспомнила о своем детском хобби после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Первая леди отмечает, что именно музыка спасла ей ментальное здоровье.
По ее словам, главный секрет заключается именно в создании музыки.
Несмотря на то, что многие навыки первая леди уже растеряла, она все равно не сдается и хочет вспомнить все, что ранее умела.
Зеленская дала совет украинцам
Елена Зеленская призывает украинских граждан не прятаться от своих чувств и не игнорировать их.
Если вы столкнулись со вторым типом тревожности, то здесь важно физически начать что-то делать.
Елена Зеленская призывает не забывать о спорте и умеренных физических нагрузках.
Также интересным и простым способом является медитация.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-