Как справиться с тревожностью на фоне войны. Елена Зеленская поделилась своим способом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как справиться с тревожностью на фоне войны. Елена Зеленская поделилась своим способом

Елена Зеленская
Елена Зеленская
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Первая леди Елена Зеленская откровенно призналась, что она неоднократно сталкивалась с проблемой тревожности во время войны, однако уже поняла, как ее можно побороть.

Хобби как способ борьбы с тревожностью

В рамках подкаста "Ты как?" супруга президента рассказала, что вспомнила о своем детском хобби после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Первая леди отмечает, что именно музыка спасла ей ментальное здоровье.

Раньше, когда я была школьницей, я училась в музыкальной школе. И много музыки было вокруг. Я играла. Потом я музыкальную школу окончила, закрыла пианино и ушла в свободную жизнь, как мне казалось. И вот совсем недавно я снова открыла инструмент и поняла, что мне это необходимо. Возможно, иногда снова нужно поиграть.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Первая леди Украины

По ее словам, главный секрет заключается именно в создании музыки.

Несмотря на то, что многие навыки первая леди уже растеряла, она все равно не сдается и хочет вспомнить все, что ранее умела.

Зеленская дала совет украинцам

Елена Зеленская призывает украинских граждан не прятаться от своих чувств и не игнорировать их.

Я уже себе поняла, что у меня есть два типа тревожности. Первый, когда я в принципе понимаю, почему я тревожусь. Например, когда меня ожидает какое-то событие, перед которым я волнуюсь, и я должна к нему готовиться. То есть это — такая рациональная тревога. И есть иррациональная тревога. Просто почему-то на душе плохо. И в такой момент я задаю себе вопрос, могу ли я что-то сделать, чтобы стало лучше, — объясняет супруга президента.

Если вы столкнулись со вторым типом тревожности, то здесь важно физически начать что-то делать.

Елена Зеленская призывает не забывать о спорте и умеренных физических нагрузках.

Также интересным и простым способом является медитация.

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