Як подолати тривожність на тлі війни. Олена Зеленська поділилася своїм способом
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як подолати тривожність на тлі війни. Олена Зеленська поділилася своїм способом

Олена Зеленська
Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська відверто зізналася, що вона неодноразово стикалася з проблеою тривожності під час війни, однак уже зрозуміла, як її можна побороти.

Хобі як спосіб боротьби з тривожністю

У рамках подкасту "Ти як?" дружина президента розповіла, що згадала про своє шікільнення дозвілля після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Перша леді зазначає, що саме музика врятувала їй ментальний стан.

Раніше, коли я була школяркою, я навчалася в музичній школі. І багато музики було навкруги. Я грала. Потім я музичну школу закінчила, закрила піаніно і пішла у вільне життя, як мені здавалося. І от нещодавно я знову відкрила інструмент і зрозуміла, що мені це необхідно. Можливо, іноді знову треба пограти.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Перша леді України

За її словами, головний секрет полягає саме у створенні музики.

Попри те, що багато навичок перша леді уже розгубил, вона все одно не здається і хоче згадати все, щоб вміла.

Зеленська дала пораду українцям

Олена Зеленська закликає українських громадян не ховатися від своїх почуттів та не ігнорувати їх.

Я вже для себе зрозуміла, що в мене є два типи тривожності. Перший, коли я в принципі розумію, чому я тривожусь. Наприклад, коли мене очікує якась подія, перед якою я хвилююся, і я маю до неї готуватися. Тобто це — така раціональна тривога. І є ірраціональна тривога. Просто щось на душі погано. І в такий момент я ставлю собі запитання, чи я можу щось зробити, щоб стало краще, — пояснює дружина президента.

Якщо ж ви зіштовхунлися з другим типом тривожності, то тут важливо фізично почати щось робити.

Олена Зеленська закликає не забувати про спорт та помірні фізичні навантаження.

Також цікавим та простим способ є медитація.

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