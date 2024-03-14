Як подолати тривожність на тлі війни. Олена Зеленська поділилася своїм способом

Перша леді Олена Зеленська відверто зізналася, що вона неодноразово стикалася з проблеою тривожності під час війни, однак уже зрозуміла, як її можна побороти.

Хобі як спосіб боротьби з тривожністю

У рамках подкасту "Ти як?" дружина президента розповіла, що згадала про своє шікільнення дозвілля після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Перша леді зазначає, що саме музика врятувала їй ментальний стан.

Раніше, коли я була школяркою, я навчалася в музичній школі. І багато музики було навкруги. Я грала. Потім я музичну школу закінчила, закрила піаніно і пішла у вільне життя, як мені здавалося. І от нещодавно я знову відкрила інструмент і зрозуміла, що мені це необхідно. Можливо, іноді знову треба пограти. Олена Зеленська Перша леді України

За її словами, головний секрет полягає саме у створенні музики.

Попри те, що багато навичок перша леді уже розгубил, вона все одно не здається і хоче згадати все, щоб вміла.

Зеленська дала пораду українцям

Олена Зеленська закликає українських громадян не ховатися від своїх почуттів та не ігнорувати їх.

Я вже для себе зрозуміла, що в мене є два типи тривожності. Перший, коли я в принципі розумію, чому я тривожусь. Наприклад, коли мене очікує якась подія, перед якою я хвилююся, і я маю до неї готуватися. Тобто це — така раціональна тривога. І є ірраціональна тривога. Просто щось на душі погано. І в такий момент я ставлю собі запитання, чи я можу щось зробити, щоб стало краще, — пояснює дружина президента. Поширити

Якщо ж ви зіштовхунлися з другим типом тривожності, то тут важливо фізично почати щось робити.

Олена Зеленська закликає не забувати про спорт та помірні фізичні навантаження.