Як подолати тривожність на тлі війни. Олена Зеленська поділилася своїм способом

Перша леді Олена Зеленська відверто зізналася, що вона неодноразово стикалася з проблеою тривожності під час війни, однак уже зрозуміла, як її можна побороти.
Хобі як спосіб боротьби з тривожністю
У рамках подкасту "Ти як?" дружина президента розповіла, що згадала про своє шікільнення дозвілля після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Перша леді зазначає, що саме музика врятувала їй ментальний стан.
За її словами, головний секрет полягає саме у створенні музики.
Попри те, що багато навичок перша леді уже розгубил, вона все одно не здається і хоче згадати все, щоб вміла.
Зеленська дала пораду українцям
Олена Зеленська закликає українських громадян не ховатися від своїх почуттів та не ігнорувати їх.
Якщо ж ви зіштовхунлися з другим типом тривожності, то тут важливо фізично почати щось робити.
Олена Зеленська закликає не забувати про спорт та помірні фізичні навантаження.
Також цікавим та простим способ є медитація.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-