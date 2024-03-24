Перша леді України Зеленська підтримала Кейт Міддлтон, яка бореться з раком
Категорія
Україна
Дата публікації

Перша леді України Зеленська підтримала Кейт Міддлтон, яка бореться з раком

Олена Зеленська
зеленьска

Перша леді України Олена Зеленська в соцмережах відреагувала на новину про те, що у принцеси Уельської діагностували рак і вона проходить «профілактичну» хімієтерапію.

Олена Зеленська побажала Кейт Міддлтон повного й швидкого одужання

Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Перша леді України

Востаннє перша леді України бачилася з Кейт Міддлтон на прийомі у Букінгемському палаці напередодні офіційної коронації Чарльза III 5 травня 2023.

Рак у Кейт Міддлтон. Що наразі відомо

Нещодавно стало відомо, що у січні дружина принца Вільяма перенесла планову операцію на черевній порожнині, за якою розпочався період відновлення в лікарні та вдома.

Доволі довго вона не з’являлася на публіці, що стало причиною появи багатьох різноманітних чуток.

Лише після 2 місяців "зникнення" принцеса Уельська записала відеозвернення, де заявила, що хворіє на рак.

Кейт Міддлтон також відверто зізналася, що хворобу вдалося виявили під час післяопераційних тестів.

Варто також зазначити, що конкретний тип раку принцеса Уельська не розкрила.

Принцеса також додала, що почала лікування і зараз проходить "серію профілактичної хімієтерапії".

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