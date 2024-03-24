Первая леди Украины Зеленская поддержала борющаяся с раком Кейт Миддлтон

Первая леди Украины Елена Зеленская в соцсетях отреагировала на новость о том, что у принцессы Уэльской диагностировали рак, и она проходит «профилактическую» химиотерапию.

Елена Зеленская пожелала Кейт Миддлтон полного и быстрого выздоровления

Я чтим Ваше Королевское Высочество за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близки народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и быстрого выздоровления. Елена Зеленская Первая леди Украины

Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ 🇬🇧 стали дуже близькими 🇺🇦 народу. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) March 23, 2024

В последний раз первая леди Украины виделась с Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце накануне официальной коронации Чарльза III 5 мая 2023 года.

Рак в Кейт Миддлтон. Что известно

Недавно стало известно, что в январе супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, по которой начался период восстановления в больнице и дома.

Довольно долго она не появлялась на публике, что явилось причиной появления многих разнообразных слухов.

Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, где заявила, что болеет раком.

Кейт Миддлтон также откровенно призналась, что болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.

Стоит отметить, что конкретный тип рака принцесса Уэльская не раскрыла.