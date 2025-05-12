Проект «Адрес детства». Фонд Елены Зеленской продолжает строить дома для приемных семей
Категория
Украина
Дата публикации

Проект «Адрес детства». Фонд Елены Зеленской продолжает строить дома для приемных семей

Зеленская
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Источник:  online.ua

Фонд Елены Зеленской продолжает развивать проект «Адрес детства», запуская новую волну строительства домов для больших приемных семей.

Главные тезисы

  • Фонд Елены Зеленской продолжает строительство домов для крупных приемных семей в рамках проекта «Адрес детства».
  • Дома оборудованы всем необходимым для комфортного проживания детей и родителей, создавая благоприятные условия для семейного воспитания.
  • Проект реализуется при поддержке международных доноров и партнеров, таких как правительства Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов, австралийский фонд Minderoo и другие.

Фонд Елены Зеленской масштабирует проект «Адрес детства»

В рамках первой волны строительства было построено 15 домов в 8 регионах Украины для крупных приемных семей, потерявших жилье или вынужденных покинуть его из-за боевых действий или оккупации.

Заселение семей началось с декабря 2023 года.

Новая волна проекта будет сосредоточена на поддержке уже действующих больших приемных семей и приемных семей, которые стремятся ими стать — то есть взять на воспитание больше детей, но нуждаются в расширении и улучшении жилищных условий.

Результаты проекта

Полномасштабная война оставила без домов тысячи украинских семей. В то же время приемные и большие приемные семьи, которые готовы подарить дом еще большему количеству детей, нуждаются в соответствующем жилье для семьи.

Это не только ответ на практическую потребность, но и призыв к обществу: каждый ребенок заслуживает дома, заботы и будущего в семье.

Типичный проект домов для приемных семей

Дома, построенные в пределах проекта, созданы с учетом потребностей таких семей. Это безбарьерные одноэтажные дома площадью 210 м², полностью оборудованные мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для комфортного проживания. На придомовой территории обустроена детская площадка и защитное укрытие, возведенное в соответствии со всеми установленными нормами.

Счастливые участники проекта

Проект создает возможность не только обеспечить детей комфортным жильем, но и способствует развитию семейных форм воспитания как устойчивой модели поддержки детства в Украине.

Речь не только об обеспечении жильем, но и о нашем видении будущего. Будущего, в котором каждый ребенок имеет право на семью, заботу и поддержку. Это наша общая моральная ответственность. Таким образом, мы сможем построить здоровое общество, где каждый человек чувствует свою важность, имеет уверенность в себе и не остается наедине со своими проблемами. И для каждой семьи должно быть место, которое станет ее домом, местом силы — ее адресом детства.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Первая леди Украины

Проект «Адрес детства» реализуется исключительно благодаря поддержке международных доноров и партнеров: правительств Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов, австралийского фонда Minderoo и других.

Дома для приемных семей

Мы искренне ценим доверие и поддержку наших партнеров и доноров — именно благодаря им проект «Адрес детства» для больших приемных семей стал возможным и сегодня масштабируется. Поддержка таких семей — особенно важна сейчас. Они берут на себя непростую миссию: подарить детям дом, заботу и сопротивление во время неопределенности и потрясений. Наша задача — сделать все, чтобы такие семьи имели для этого возможности и лучшие условия, — отметила Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской.

Как присоединиться к проекту:

Существующие большие приемные семьи, а также приемные семьи, которые готовы ими стать, то есть готовы взять на воспитание больше детей, могут подать заявку по ссылке.

Если будут дополнительные вопросы — обращайтесь на e-mail: [email protected]

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