Проект «Адрес детства». Фонд Елены Зеленской продолжает строить дома для приемных семей

Фонд Елены Зеленской продолжает развивать проект «Адрес детства», запуская новую волну строительства домов для больших приемных семей.
Главные тезисы
- Фонд Елены Зеленской продолжает строительство домов для крупных приемных семей в рамках проекта «Адрес детства».
- Дома оборудованы всем необходимым для комфортного проживания детей и родителей, создавая благоприятные условия для семейного воспитания.
- Проект реализуется при поддержке международных доноров и партнеров, таких как правительства Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов, австралийский фонд Minderoo и другие.
Фонд Елены Зеленской масштабирует проект «Адрес детства»
В рамках первой волны строительства было построено 15 домов в 8 регионах Украины для крупных приемных семей, потерявших жилье или вынужденных покинуть его из-за боевых действий или оккупации.
Заселение семей началось с декабря 2023 года.
Новая волна проекта будет сосредоточена на поддержке уже действующих больших приемных семей и приемных семей, которые стремятся ими стать — то есть взять на воспитание больше детей, но нуждаются в расширении и улучшении жилищных условий.
Полномасштабная война оставила без домов тысячи украинских семей. В то же время приемные и большие приемные семьи, которые готовы подарить дом еще большему количеству детей, нуждаются в соответствующем жилье для семьи.
Это не только ответ на практическую потребность, но и призыв к обществу: каждый ребенок заслуживает дома, заботы и будущего в семье.
Дома, построенные в пределах проекта, созданы с учетом потребностей таких семей. Это безбарьерные одноэтажные дома площадью 210 м², полностью оборудованные мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для комфортного проживания. На придомовой территории обустроена детская площадка и защитное укрытие, возведенное в соответствии со всеми установленными нормами.
Проект создает возможность не только обеспечить детей комфортным жильем, но и способствует развитию семейных форм воспитания как устойчивой модели поддержки детства в Украине.
Проект «Адрес детства» реализуется исключительно благодаря поддержке международных доноров и партнеров: правительств Эстонии и Объединенных Арабских Эмиратов, австралийского фонда Minderoo и других.
Как присоединиться к проекту:
Существующие большие приемные семьи, а также приемные семьи, которые готовы ими стать, то есть готовы взять на воспитание больше детей, могут подать заявку по ссылке.
Если будут дополнительные вопросы — обращайтесь на e-mail: [email protected]
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