Протестувальники здійснили акт вандалізму у Лондонському Тауері — відео

У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями. Унаслідок цього Тауер частково зачинили, а підозрюваних затримали.

Протестувальники кидалися заварним кремом у Тауері

Відповідальність за скоєне взяла на себе організація Take Back Power, яка позиціює себе як ненасильницька група громадянського опору.

Група опублікувала відео з інцидентом та заявила, що вітрину з королівськими коштовностями закидали заварним кремом та яблучним крамблом на знак протесту проти нерівності у Великій Британії.

Демократія розвалилася. Мільярдери купують політичний вплив, а бездомні люди помирають на вулицях. Нам потрібна Палата народу, щоб оподатковувати багатих.

На відео видно, що протестувальники також викрикували: «Демократія зруйнована» та «Велика Британія зруйнована. Ми прийшли сюди, до скарбів нації, щоб повернути владу».

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Поліція затримала чотирьох підозрюваних того самого дня, 6 грудня. Їх помістили під варту. Поки тривало розслідування, Лондонський Тауер — одне з найпопулярніших туристичних місць столиці — частково зачинили.