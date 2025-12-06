Протестувальники здійснили акт вандалізму у Лондонському Тауері — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Протестувальники здійснили акт вандалізму у Лондонському Тауері — відео

Тауер
Джерело:  The Guardian

У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями. Унаслідок цього Тауер частково зачинили, а підозрюваних затримали.

Головні тези:

  • У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power вчинили акт вандалізму, порушивши безпеку та порядок в цьому історичному місці.
  • Група Take Back Power заявила про акцію протесту, вказавши на нестачу рівності в суспільстві Великої Британії та намагаючись привернути увагу до проблем бідності та корупції.

Протестувальники кидалися заварним кремом у Тауері

Відповідальність за скоєне взяла на себе організація Take Back Power, яка позиціює себе як ненасильницька група громадянського опору.

Група опублікувала відео з інцидентом та заявила, що вітрину з королівськими коштовностями закидали заварним кремом та яблучним крамблом на знак протесту проти нерівності у Великій Британії.

Демократія розвалилася. Мільярдери купують політичний вплив, а бездомні люди помирають на вулицях. Нам потрібна Палата народу, щоб оподатковувати багатих.

На відео видно, що протестувальники також викрикували: «Демократія зруйнована» та «Велика Британія зруйнована. Ми прийшли сюди, до скарбів нації, щоб повернути владу».

Поліція затримала чотирьох підозрюваних того самого дня, 6 грудня. Їх помістили під варту. Поки тривало розслідування, Лондонський Тауер — одне з найпопулярніших туристичних місць столиці — частково зачинили.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Донбасі невідомі вандали поглумилися над пам'ятником бійцям АТО
На Донбасі невідомі вандали поглумилися над пам'ятником бійцям АТО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вандали-нацисти зіпсували відомий пам'ятник у Києві: обурливі світлини
Вандали-нацисти зіпсували відомий пам'ятник у Києві: обурливі світлини
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Вандали познущалися зі скандально відомої скульптури у Львові — фото
Вандали познущалися зі скандально відомої скульптури у Львові — фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?