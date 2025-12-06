Протестувальники здійснили акт вандалізму у Лондонському Тауері — відео

У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями. Унаслідок цього Тауер частково зачинили, а підозрюваних затримали.
Головні тези:
- У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power вчинили акт вандалізму, порушивши безпеку та порядок в цьому історичному місці.
- Група Take Back Power заявила про акцію протесту, вказавши на нестачу рівності в суспільстві Великої Британії та намагаючись привернути увагу до проблем бідності та корупції.
Протестувальники кидалися заварним кремом у Тауері
Відповідальність за скоєне взяла на себе організація Take Back Power, яка позиціює себе як ненасильницька група громадянського опору.
Група опублікувала відео з інцидентом та заявила, що вітрину з королівськими коштовностями закидали заварним кремом та яблучним крамблом на знак протесту проти нерівності у Великій Британії.
Демократія розвалилася. Мільярдери купують політичний вплив, а бездомні люди помирають на вулицях. Нам потрібна Палата народу, щоб оподатковувати багатих.
На відео видно, що протестувальники також викрикували: «Демократія зруйнована» та «Велика Британія зруйнована. Ми прийшли сюди, до скарбів нації, щоб повернути владу».
‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS— Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025
Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.
We need a House of the People to tax the rich.
Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd
Поліція затримала чотирьох підозрюваних того самого дня, 6 грудня. Їх помістили під варту. Поки тривало розслідування, Лондонський Тауер — одне з найпопулярніших туристичних місць столиці — частково зачинили.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-