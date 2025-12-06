Протестующие совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре — видео

В Лондонском Тауэре участники протестной группы Take Back Power забросали едой витрину с королевскими драгоценностями. В результате Тауэр частично закрыли, а подозреваемых задержали.
Главные тезисы
- Участники протестной группы Take Back Power совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре, забросав витрину с королевскими драгоценностями.
- Протестующие отметили недостаток равенства в обществе Великобритании и привлекли внимание к проблемам бедности и коррупции.
- Группа Take Back Power взяла на себя ответственность за произошедшее, выражая недовольство положением дел в стране.
Протестующие бросались заварным кремом в Тауэре
Ответственность за совершенное взяла на себя организация Take Back Power, позиционирующая себя как ненасильственная группа гражданского сопротивления.
Группа опубликовала видео с инцидентом и заявила, что витрину с королевскими драгоценностями забрасывали заварным кремом и яблочным крамблом в знак протеста против неравенства в Великобритании.
Демократия развалилась. Миллиардеры покупают политическое влияние, а бездомные люди умирают на улицах. Нам нужна Палата народа, чтобы облагать налогом богатых.
На видео видно, что протестующие также выкрикивали: "Демократия разрушена" и "Великобритания разрушена". Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть».
‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS— Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025
Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.
We need a House of the People to tax the rich.
Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd
Полиция задержала четырех подозреваемых в тот же день, 6 декабря. Их поместили под стражу. Пока шло расследование, Лондонский Тауэр — одно из самых популярных туристических мест столицы — частично закрыли.
