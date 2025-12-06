Протестующие совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Протестующие совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре — видео

Тауэр
Читати українською
Источник:  The Guardian

В Лондонском Тауэре участники протестной группы Take Back Power забросали едой витрину с королевскими драгоценностями. В результате Тауэр частично закрыли, а подозреваемых задержали.

Главные тезисы

  • Участники протестной группы Take Back Power совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре, забросав витрину с королевскими драгоценностями.
  • Протестующие отметили недостаток равенства в обществе Великобритании и привлекли внимание к проблемам бедности и коррупции.
  • Группа Take Back Power взяла на себя ответственность за произошедшее, выражая недовольство положением дел в стране.

Протестующие бросались заварным кремом в Тауэре

Ответственность за совершенное взяла на себя организация Take Back Power, позиционирующая себя как ненасильственная группа гражданского сопротивления.

Группа опубликовала видео с инцидентом и заявила, что витрину с королевскими драгоценностями забрасывали заварным кремом и яблочным крамблом в знак протеста против неравенства в Великобритании.

Демократия развалилась. Миллиардеры покупают политическое влияние, а бездомные люди умирают на улицах. Нам нужна Палата народа, чтобы облагать налогом богатых.

На видео видно, что протестующие также выкрикивали: "Демократия разрушена" и "Великобритания разрушена". Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть».

Полиция задержала четырех подозреваемых в тот же день, 6 декабря. Их поместили под стражу. Пока шло расследование, Лондонский Тауэр — одно из самых популярных туристических мест столицы — частично закрыли.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На Донбассе неизвестные вандалы надругались над памятником бойцам АТО
На Донбассе неизвестные вандалы надругались над памятником бойцам АТО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вандалы-нацисты испортили известный памятник в Киеве: возмутительные фото
Вандалы-нацисты испортили известный памятник в Киеве: возмутительные фото
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Вандалы поиздевались над скандально известной скульптурой во Львове — фото
Вандалы поиздевались над скандально известной скульптурой во Львове — фото

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?