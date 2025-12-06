Протестующие совершили акт вандализма в Лондонском Тауэре — видео

В Лондонском Тауэре участники протестной группы Take Back Power забросали едой витрину с королевскими драгоценностями. В результате Тауэр частично закрыли, а подозреваемых задержали.

Протестующие бросались заварным кремом в Тауэре

Ответственность за совершенное взяла на себя организация Take Back Power, позиционирующая себя как ненасильственная группа гражданского сопротивления.

Группа опубликовала видео с инцидентом и заявила, что витрину с королевскими драгоценностями забрасывали заварным кремом и яблочным крамблом в знак протеста против неравенства в Великобритании.

Демократия развалилась. Миллиардеры покупают политическое влияние, а бездомные люди умирают на улицах. Нам нужна Палата народа, чтобы облагать налогом богатых.

На видео видно, что протестующие также выкрикивали: "Демократия разрушена" и "Великобритания разрушена". Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть».

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Полиция задержала четырех подозреваемых в тот же день, 6 декабря. Их поместили под стражу. Пока шло расследование, Лондонский Тауэр — одно из самых популярных туристических мест столицы — частично закрыли.