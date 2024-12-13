Група вчених з усього світу, серед яких лавреати Нобелівської премії, закликають наукову спільноту припинити дослідження з розробки синтетичних мікроорганізмів.
Головні тези:
- Науковці висловлюють занепокоєння щодо можливої загрози від штучних мікроорганізмів, які можуть обходити імунну систему та викликати невиліковні інфекції.
- Є дослідження, які показують успішність у створенні дзеркальних молекул, але провідні вчені закликають зупинити ці дослідження через потенційну небезпеку.
- Штучно створені мікроорганізми можуть мати користь у фармацевтиці та промисловості, проте без переконливих доказів щодо їх безпеки вони вважаються небезпечними.
- Вчені закликають організації, які фінансують науку, відмовитися від підтримки створення штучних мікроорганізмів з дзеркальною структурою.
- Потрібна відкрита дискусія на міжнародному рівні про можливі наслідки розробки штучних мікробів, щоб уникнути потенційних негативних наслідків для людства та екосистеми.
Чому провідні вчені закликають припинити розробку синтетичних мікробів
Науковці у власному звіті висловлюють занепокоєння, що так звані “дзеркальні” мікроби можуть становити загрозу існуванню життя на планеті.
Мова йде про дослідження, спрямовані на створення синтетичних мікроорганізмів, які будуть дзеркально повторювати ті, що існують у природі.
Зокрема, у ДНК усіх живих організмів молекули нуклеотидів мають "правобічну" структуру, а білки формуються з "лівобічних" амінокислот.
Однак науковці наразі переконані, що є можливість створити штучні мікроорганізми з протилежною структурою.
Головну небезпеку представляє те, що такі штучно створені мікроорганізми зможуть обходити імунну систему людини, тварин і рослин, викликаючи смертельні інфекції, які неможливо буде вилікувати наявними засобами сучасної медицини.
За його словами, такі штучно створені мікроорганізми матимуть змогу безконтрольно розмножуватись, оскільки не матимуть конкурентів та перешкод для цього.
При тому, що створення таких “дзеркальних” мікробів може зайняти не одне десятиліття, вже зараз науковці спостерігають значні успіхи у вивченні дзеркальних молекул.
Низка дослідників навіть проводить експерименти із побудовою окремих компонентів майбутніх мікробів.
Це викликає серйозне занепокоєння у наукової спільноти.
У 299-сторінковому звіті група з 38 науковців закликає призупинити ці дослідження.
Вони також рекомендували, щоб організації, які фінансують науку, відмовилися підтримувати створення таких організмів.
Яку користь може принести створення “дзеркальних” молекул
Такі штучно створені мікроорганізми можуть бути корисними у створенні нових ліків проти складних захворювань, а також для покращення роботи промислових виробництв, які використовують мікроорганізми.
Кейт Адамала з Університету Міннесоти, яка раніше працювала над створенням дзеркальних клітин, після глибокого аналізу ризиків змінила напрямок своїх досліджень.
Вона наголошує, що наразі є час для обговорення, і закликає міжнародну спільноту до відкритої дискусії.
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