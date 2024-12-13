Група вчених з усього світу, серед яких лавреати Нобелівської премії, закликають наукову спільноту припинити дослідження з розробки синтетичних мікроорганізмів.

Чому провідні вчені закликають припинити розробку синтетичних мікробів

Науковці у власному звіті висловлюють занепокоєння, що так звані “дзеркальні” мікроби можуть становити загрозу існуванню життя на планеті.

Мова йде про дослідження, спрямовані на створення синтетичних мікроорганізмів, які будуть дзеркально повторювати ті, що існують у природі.

Зокрема, у ДНК усіх живих організмів молекули нуклеотидів мають "правобічну" структуру, а білки формуються з "лівобічних" амінокислот.

Дослідження зі створення штучних мікроорганізмів

Однак науковці наразі переконані, що є можливість створити штучні мікроорганізми з протилежною структурою.

Головну небезпеку представляє те, що такі штучно створені мікроорганізми зможуть обходити імунну систему людини, тварин і рослин, викликаючи смертельні інфекції, які неможливо буде вилікувати наявними засобами сучасної медицини.

Це безпрецедентна загроза, — попереджає професор з Університету Піттсбурга Вон Купер. Поширити

За його словами, такі штучно створені мікроорганізми матимуть змогу безконтрольно розмножуватись, оскільки не матимуть конкурентів та перешкод для цього.

При тому, що створення таких “дзеркальних” мікробів може зайняти не одне десятиліття, вже зараз науковці спостерігають значні успіхи у вивченні дзеркальних молекул.

Низка дослідників навіть проводить експерименти із побудовою окремих компонентів майбутніх мікробів.

Це викликає серйозне занепокоєння у наукової спільноти.

У 299-сторінковому звіті група з 38 науковців закликає призупинити ці дослідження.

Вони також рекомендували, щоб організації, які фінансують науку, відмовилися підтримувати створення таких організмів.

Яку користь може принести створення “дзеркальних” молекул

Такі штучно створені мікроорганізми можуть бути корисними у створенні нових ліків проти складних захворювань, а також для покращення роботи промислових виробництв, які використовують мікроорганізми.

Поки немає переконливих доказів, що дзеркальне життя буде безпечним, такі дослідження мають бути припинені, — наголошують автори звіту. Поширити

Кейт Адамала з Університету Міннесоти, яка раніше працювала над створенням дзеркальних клітин, після глибокого аналізу ризиків змінила напрямок своїх досліджень.

Вона наголошує, що наразі є час для обговорення, і закликає міжнародну спільноту до відкритої дискусії.