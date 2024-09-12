Науковці виявили мікроби, які є збудниками небезпечних хвороб, у верхніх шарах атмосфери, що дозволяє їм переміщуватись на відстані до 2 тис км.
Головні тези:
- Науковці виявили небезпечні мікроби у верхніх шарах атмосфери, які можуть переміщуватись в атмосфері на великі відстані.
- Дослідження показало, що патогенні бактерії та гриби можуть потрапляти у безпосереднє оточення людини через атмосферу.
- Більшість мікроорганізмів, виявлених на висоті, були патогенними, а деякі навіть мали резистентність до антибіотиків.
- Хоча немає даних про те, що ці мікроби призводять до захворювань у людей, вчені рекомендують моніторити атмосферу для запобігання можливим пандеміям.
- Дослідження показали, що частки, переносяться вітром на великі відстані, можуть мати негативний вплив на здоров'я, що вказує на важливість моніторингу глобального здоров'я через аналіз атмосфери.
Що відомо про здатність небезпечних мікробів пересуватись у верхніх шарах атмосфери
За результатами дослідження, було виявлено маршрути переміщення небезпечних мікробів під скупченням білих хмар.
За словами науковців, крихітні мікроорганізми та гриби здатні переміщуватись за допомогою вітру на висоті близько 3 км над Землею.
Зокрема, у рамках дослідження науковці провели 10 польотів над Японією з метою збору матеріалу для проведення аналізу.
Було виявлено та індифіковано 266 грибкових і 305 бактеріальних родів, представників понад 2 тис видів мікроорганізмів.
За інформацією науковців, більшість бактерій утворилась в сільськогосподарських регіонах Північно-Східної Азії.
Чи загрожують патогенні мікроби в атмосфері здоров’ю людей
Вони перемістились на відстань у понад 2 тис км через атмосферу до повітряного простору Японії та почали повільно спускатись вниз до Землі.
Багато мікробів, виявлених на висоті, також були знайдені нижче, що означає, що бактерії та гриби проникають у наше безпосереднє оточення.
При цьому майже третина зібраних та вивчених мікроорганізмів виявилась патогенною.
Більш того, частина мікробів мала резистентність до антибіотиків.
Родо підкреслив, що поки що отримана інформація не доводить того, що ці мікроорганізми є причиною захворювань у людей.
Було доведено, що частки, які переносяться вітром на великі відстані, можуть завдавати шкоди людям, які перебувають далеко від джерела забруднення. Наприклад, дослідження пов’язують пилові бурі в Сахарі з астмою в Карибському басейні або із спалахами менінгіту в Атлантичному океані.
Тому на думку науковців атмосфера може стати ще одним місцем для моніторингу глобального здоров’я, щоб не допустити нової пандемії.
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