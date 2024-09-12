Науковці виявили мікроби, які є збудниками небезпечних хвороб, у верхніх шарах атмосфери, що дозволяє їм переміщуватись на відстані до 2 тис км.

Що відомо про здатність небезпечних мікробів пересуватись у верхніх шарах атмосфери

За результатами дослідження, було виявлено маршрути переміщення небезпечних мікробів під скупченням білих хмар.

За словами науковців, крихітні мікроорганізми та гриби здатні переміщуватись за допомогою вітру на висоті близько 3 км над Землею.

Ми не очікували знайти нічого подібного, — зазначає провідний автор дослідження, комп’ютерний еколог і професор-дослідник Барселонського інституту глобального здоров’я Ксав’єр Родо. Поширити

Зокрема, у рамках дослідження науковці провели 10 польотів над Японією з метою збору матеріалу для проведення аналізу.

Білі хмари

Було виявлено та індифіковано 266 грибкових і 305 бактеріальних родів, представників понад 2 тис видів мікроорганізмів.

За інформацією науковців, більшість бактерій утворилась в сільськогосподарських регіонах Північно-Східної Азії.

Чи загрожують патогенні мікроби в атмосфері здоров’ю людей

Вони перемістились на відстань у понад 2 тис км через атмосферу до повітряного простору Японії та почали повільно спускатись вниз до Землі.

Багато мікробів, виявлених на висоті, також були знайдені нижче, що означає, що бактерії та гриби проникають у наше безпосереднє оточення.

При цьому майже третина зібраних та вивчених мікроорганізмів виявилась патогенною.

Більш того, частина мікробів мала резистентність до антибіотиків.

Родо підкреслив, що поки що отримана інформація не доводить того, що ці мікроорганізми є причиною захворювань у людей.

Ми повинні думати, що більшість здорових імунних систем може впоратися з цим мікробним навантаженням у повітрі, — переконаний науковець. Поширити

Було доведено, що частки, які переносяться вітром на великі відстані, можуть завдавати шкоди людям, які перебувають далеко від джерела забруднення. Наприклад, дослідження пов’язують пилові бурі в Сахарі з астмою в Карибському басейні або із спалахами менінгіту в Атлантичному океані.

Тому на думку науковців атмосфера може стати ще одним місцем для моніторингу глобального здоров’я, щоб не допустити нової пандемії.