Ученые обнаружили микробы, являющиеся возбудителями опасных болезней, в верхних слоях атмосферы, что позволяет им перемещаться на расстоянии до 2 тыс. км.

Что известно о способности опасных микробов передвигаться в верхних слоях атмосферы

По результатам исследования были обнаружены маршруты перемещения опасных микробов под скоплением белых облаков.

По словам ученых, крошечные микроорганизмы и грибы способны перемещаться по ветру на высоте около 3 км над Землей.

Мы не ожидали найти ничего подобного, отмечает ведущий автор исследования, компьютерный эколог и профессор-исследователь Барселонского института глобального здоровья Ксавьер Родо. Поделиться

В частности, в рамках исследования ученые провели 10 полетов над Японией для сбора материала для проведения анализа.

Белые облака

Было обнаружено и индифицировано 266 грибковых и 305 бактериальных родов, представителей более 2 тыс. видов микроорганизмов.

По информации ученых, большинство бактерий образовалось в сельскохозяйственных регионах Северо-Восточной Азии.

Угрожают патогенные микробы в атмосфере здоровья людей

Они переместились на расстояние более 2 тыс. км через атмосферу к воздушному пространству Японии и начали медленно спускаться вниз к Земле.

Многие микробы, обнаруженные на высоте, также были найдены ниже, что означает, что бактерии и грибы проникают в наше непосредственное окружение.

При этом около трети собранных и изученных микроорганизмов оказалась патогенной.

Более того, часть микробов имела резистентность к антибиотикам.

Родо подчеркнул, что пока полученная информация не доказывает, что эти микроорганизмы являются причиной заболеваний у людей.

Мы должны думать, что большинство здоровых иммунных систем может справиться с этой микробной нагрузкой в воздухе, убежден ученый. Поделиться

Было доказано, что частицы, переносимые ветром на большие расстояния, могут наносить вред людям, находящимся вдали от источника загрязнения. К примеру, исследования связывают пылевые бури в Сахаре с астмой в Карибском бассейне или со вспышками менингита в Атлантическом океане.

Поэтому, по мнению ученых, атмосфера может стать еще одним местом для мониторинга глобального здоровья, чтобы не допустить новой пандемии.