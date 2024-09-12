Ученые обнаружили микробы, являющиеся возбудителями опасных болезней, в верхних слоях атмосферы, что позволяет им перемещаться на расстоянии до 2 тыс. км.
Главные тезисы
- Опасные микробы могут перемещаться в атмосфере на большие расстояния, что может представлять угрозу для здоровья людей.
- Исследования показали, что патогенные бактерии и грибы могут попадать в непосредственное окружение человека через атмосферу, что указывает на необходимость мониторинга глобального здоровья.
- Частицы, переносимые ветром на большие расстояния, могут оказывать негативное влияние на здоровье, что подчеркивает важность анализа атмосферы для предотвращения возможных пандемий.
- Опасные бактерии и грибы, обнаруженные в атмосфере, могут иметь резистентность к антибиотикам, что усложняет контроль над их распространением.
- Атмосфера становится новым местом для мониторинга глобального здоровья с целью предотвращения возможных угроз здоровью людей.
Что известно о способности опасных микробов передвигаться в верхних слоях атмосферы
По результатам исследования были обнаружены маршруты перемещения опасных микробов под скоплением белых облаков.
По словам ученых, крошечные микроорганизмы и грибы способны перемещаться по ветру на высоте около 3 км над Землей.
В частности, в рамках исследования ученые провели 10 полетов над Японией для сбора материала для проведения анализа.
Было обнаружено и индифицировано 266 грибковых и 305 бактериальных родов, представителей более 2 тыс. видов микроорганизмов.
По информации ученых, большинство бактерий образовалось в сельскохозяйственных регионах Северо-Восточной Азии.
Угрожают патогенные микробы в атмосфере здоровья людей
Они переместились на расстояние более 2 тыс. км через атмосферу к воздушному пространству Японии и начали медленно спускаться вниз к Земле.
Многие микробы, обнаруженные на высоте, также были найдены ниже, что означает, что бактерии и грибы проникают в наше непосредственное окружение.
При этом около трети собранных и изученных микроорганизмов оказалась патогенной.
Более того, часть микробов имела резистентность к антибиотикам.
Родо подчеркнул, что пока полученная информация не доказывает, что эти микроорганизмы являются причиной заболеваний у людей.
Было доказано, что частицы, переносимые ветром на большие расстояния, могут наносить вред людям, находящимся вдали от источника загрязнения. К примеру, исследования связывают пылевые бури в Сахаре с астмой в Карибском бассейне или со вспышками менингита в Атлантическом океане.
Поэтому, по мнению ученых, атмосфера может стать еще одним местом для мониторинга глобального здоровья, чтобы не допустить новой пандемии.
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