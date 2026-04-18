"Птах із пекла". Чому всі так бояться баклана

Баклани — птахи значних розмірів, пристосовані до водного середовища. Науковці доволі часто називають їх “космополітами” адже їх не можна зустріти лише в північно-центральних районах Сибіру та Канади. Попри це, у народній творчості та культурі цим птахам дісталися дещо гірші прізвиська, до прикладу, "птах з пекла", "чорна смерть" та навіть "рибний терорист". Професор англійської мови з Королівського коледжу Лондона Гордон Макмаллан вирішив розібратися, чому так сталося.

Загадковий баклан — що з ним не так

На переконня Макмаллана, головна проблема полягає не в птахові, а в людському сприйнятті істот та явищ.

Річ у тім, що саме люди звикли мислити бінарними категоріями — тобто для нашої психіки звично ділите все на "хороше" та "погане".

За словами професора, страхітливий образ баклан посилюють навіть відомі письменники.

Що важливо розуміти, Вільяма Шекспіра часто асоціював цього птаха з жадібністю.

Ба більше, в поемі Джона Мілтона "Втрачений рай" диявол навіть зображений у його подобі.

Частково упередження пояснюється зовнішністю птаха — його темним оперенням і характерною позою з розкритими крилами, яка для людей виглядає загрозливо.

Ні для кого не секрет, що баклан постійсно потрапляє під шквал критики з боку рибалок.

Останні часто звинувачують цих птахів у надмірному вилові, попри те, що їхні апетити не перевищують норму для інших рибоїдних птахів.