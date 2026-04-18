"Птица из ада". Почему все так боятся баклана

Бакланы – птицы значительных размеров, приспособленные к водной среде. Ученые довольно часто называют их "космополитами", ведь их нельзя встретить только в северо-центральных районах Сибири и Канады. Несмотря на это, в народном творчестве и культуре этим птицам достались несколько хуже прозвища, например, "птица из ада", "черная смерть" и даже "рыбный террорист". Профессор английского языка из Королевского колледжа Лондона Гордон Макмаллан решил разобраться, почему это произошло.

Загадочный баклан — что с ним не так

По убеждению Макмаллана, главная проблема заключается не в птице, а в человеческом восприятии существ и явлений.

Дело в том, что именно люди привыкли мыслить бинарными категориями — то есть для нашей психики очень удобно делить все на "хорошее" и "плохое".

По словам профессора, устрашающий образ баклан усиливают даже известные писатели.

Что важно понимать, Уильяма Шекспира часто ассоциировал эту птицу с алчностью.

Более того, в поэме Джона Милтона "Потерянный рай" дьявол даже изображен в его облике.

Частично предубеждение объясняется внешностью птицы — ее темным оперением и характерной позой с раскрытыми крыльями, которая для людей выглядит угрожающе.

Ни для кого не секрет, что баклан постоянно попадает под шквал критики со стороны рыбаков.

Последние часто обвиняют этих птиц в чрезмерном вылове, несмотря на то, что их аппетиты не превышают норму для других рыбоядных птиц.