Путін перейшов межу із цинічним ядерним шантажем — ГУР

Що відомо про загадкові валізи, що супроводжують Путіна під час поїздок

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, попри чутки, що разом із Путіним їздить ядерна валіза, це шантаж кремлівського диктатора вже давно перейшов всі межі.

Юсов наголосив, що вплив Путіна на світ набагато менший, ніж він сам собі вигадує.

За Путіним різні валізки носять, не лише ядерні. І це напевно не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана, - пояснює представник ГУР.

Чи варто Україні боятись ядерних погроз Кремля

Він зазначив, що погрози Кремля застосуванням ядерної зброї лунають постійно після початку злочинної війни проти України.

Погрози використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає. Оскільки Путін давно перегнув палку із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує, - наголосив Юсов.

Представник ГУР пояснив, що для всіх інших країн світу ядерна зброя слугує інструментом стримування, а не ведення війни.

Ядерна зброя по всьому світі - це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від якихось зовнішніх загроз. Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний, - підкреслив Юсов.