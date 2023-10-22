Путин перешел границу с циничным ядерным шантажом - ГУР

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин наплевал на все пункты международного права и продолжает угрожать миру ядерным оружием.

Что известно о загадочных чемоданах, сопровождающих Путина во время поездок

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, несмотря на слухи, что вместе с Путиным ездит ядерный чемодан, это шантаж кремлевского диктатора уже давно перешел все границы.

Юсов подчеркнул, что влияние Путина на мир гораздо меньше, чем он сам себе придумывает.

За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована, – объясняет представитель ГУР.

Стоит ли Украине бояться ядерных угроз Кремля

Он отметил, что угрозы Кремля применением ядерного оружия раздаются постоянно после начала преступной войны против Украины.

Угрозы использования ядерного оружия мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает, - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что для всех других стран мира ядерное оружие служит инструментом сдерживания, а не ведения войны.

Ядерное оружие по всему миру – это оружие сдерживания. То есть она работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден, - подчеркнул Юсов.