Путін визнав ракетну атаку по Києву під час візиту лідерів країн Африки — NYT

Як стверджують журналісти видання The New York Times із посиланням на власні джерела, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін визнав проведення армією РФ ракетної атаки по Києву 16 червня цього року під час візиту лідерів африканських країн.

Що відомо про цинічне визнання Путіним ракетної атаки по Києву під час візита лідерів африканських країн

За словами співрозмовників журналістів видання, кремлівський диктатор Володимир Путін особисто зізнався президенту ПАР Сирілу Рамафосі, що той перебував під загрозою ракетного обстрілу з боку терористичної армії під час перебування з візитом у Києві.

У матеріалі видання зазначається, що за інформацією наближених до Кремля джерел, у червні, після початку контрнаступу ЗСУ кремлівський диктатор перебував у сильній напрузі і очікував на звістки с фронтів.

У публічних виступав Путін чи не в режимі реального часу намагався коментувати ситуацію на полі бою в Україні, заперечуючи успіхи українських військових.

Під час виступу на сцені Петербурзького міжнародного економічного форуму 16 червня кремлівський диктатор цинічно збрехав, що українські військові проводять безуспішні спроби контрнаступу і не зможуть досягти успіху.

У той же час до Києва прибула делегація лідерів країн Африки.

Вони сподівались зацікавити Україну власним мирним планом.

Однак під час візиту африканським лідерам довелось бігти в укриття, адже кремлівський диктатор віддав наказ про ракетну атаку по українській столиці.

Попри це, наступного дня лідери африканських держав прибули і до Санкт-Петербурга.

Путін цинічно визнав ракетну атаку по Києву під час візиту африканських лідерів

Глава ПАР Сиріл Рамафоса перепитав у Владіміра Путіна, чи він дійсно атакував Київ, коли делегація перебувала в українській столиці.

Так. Але я переконався, що це дуже далеко від того місця, де ви були, - відповів йому Путін. Поширити

Журналісти зазначають, що цю інформацію було отримано від людей, близьких до лідера ПАР.

Водночас Владімір Путін продовжував вдавати, що він – люб'язний господар. Для цього делегацію взяв із собою в обідній круїз.

За словами одного з членів африканської делегації, російському президенту, схоже, було цікаво підготувати канал для перемовин у майбутньому.