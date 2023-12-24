Путин признал ракетную атаку по Киеву во время визита лидеров стран Африки — NYT

Как утверждают журналисты The New York Times со ссылкой на собственные источники, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин признал проведение армией РФ ракетной атаки по Киеву 16 июня этого года во время визита лидеров африканских стран.

Что известно о циничном признании Путиным ракетной атаки по Киеву во время визита лидеров африканских стран

По словам собеседников журналистов издания, кремлевский диктатор Владимир Путин лично признался президенту ЮАР Сирилу Рамафоси, что тот находился под угрозой ракетных обстрелов со стороны террористической армии во время пребывания с визитом в Киеве.

В материале издания отмечается, что по информации приближенных к Кремлю источников, в июне, после начала контрнаступления ВСУ кремлевский диктатор находился в сильном напряжении и ожидал известия с фронтов.

В публичных выступал Путин едва ли не в режиме реального времени, пытался комментировать ситуацию на поле боя в Украине, отрицая успехи украинских военных.

Во время выступления на сцене Петербургского международного экономического форума 16 июня кремлевский диктатор цинично соврал, что украинские военные проводят безуспешные попытки контрнаступления и не смогут добиться успеха.

В то же время в Киев прибыла делегация лидеров стран Африки.

Они надеялись заинтересовать Украину своим мирным планом.

Однако во время визита африканским лидерам пришлось бежать в укрытие, ведь кремлевский диктатор отдал указ о ракетной атаке по украинской столице.

Тем не менее, на следующий день лидеры африканских государств прибыли и в Санкт-Петербург.

Путин цинично признал ракетную атаку по Киеву во время визита африканских лидеров

Глава ЮАР Сирил Рамафоса переспросил у Владимира Путина, действительно ли он атаковал Киев, когда делегация находилась в украинской столице.

Да. Но я убедился, что это очень далеко от того места, где вы были, – ответил ему Путин. Поделиться

Журналисты отмечают, что эта информация была получена от людей, близких к лидеру ЮАР.

В то же время Владимир Путин продолжал делать вид, что он – любезный хозяин. Для этого делегацию взял с собой в обеденный круиз.

По словам одного из членов африканской делегации, российскому президенту похоже было интересно подготовить канал для переговоров в будущем.