Путін збирається відвідати Пхеньян найближчим часом — KCNA
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Путін збирається відвідати Пхеньян найближчим часом — KCNA

Путін і Кім Чен Ин
Джерело:  KCNA

Російський диктатор Володимир Путін заявив про бажання відвідати Північну Корею найближчим часом.

Путін приїде в Північну Корею

Державне ЗМІ Північної Кореї KCNA повідомляє, що заява Путіна пролунала під час візиту до РФ міністерки закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуі минулого тижня.

Видання пише, що Путін висловив “глибоку вдячність” за те, що Кім Чен Ин запросив його відвідати Пхеньян у зручний час, також висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом.

Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна до нашої країни і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу.

Востаннє Путін відвідував Північну Корею у 2000 році, тоді країну очолював покійний батько Кіма — Кім Чен Ір.

Стосунки РФ та Північної Кореєю

KCNA пише, що Москва і Пхеньян обговорили “відкриття нової ери повного розквіту корейсько-російської дружби шляхом активізації двостороннього обміну та співробітництва у всіх сферах цього року”.

З початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року дві країни посилили свої військові зв’язки.

За даними США, Росія надає Північній Кореї передові військові технології та потужності для далекобійних ударів, потенційно включаючи балістичні ракети та ядерний потенціал в обмін на снаряди і ракети.

На початку січня Росія вже застосувала проти України балістичні ракети, надані Північною Кореєю.

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