Путин собирается посетить Пхеньян в ближайшее время — KCNA

Российский диктатор Владимир Путин заявил о желании посетить Северную Корею в ближайшее время.

Путин приедет в Северную Корею

Государственное СМИ Северной Кореи KCNA сообщает, что заявление Путина прозвучало во время визита в РФ министерства иностранных дел Северной Кореи Чхэ Сон Хуи на прошлой неделе.

Издание пишет, что Путин выразил "глубокую признательность" за то, что Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время.

Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всей души встречать ближайшего друга корейского народа. Поделиться

В последний раз Путин посещал Северную Корею в 2000 году, тогда страну возглавлял покойный отец Кима — Ким Чен Ир.

Отношения РФ и Северной Кореи

KCNA пишет, что Москва и Пхеньян обсудили "открытие новой эры полного расцвета корейско-российской дружбы путем активизации двустороннего обмена и сотрудничества во всех областях этого года".

С начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. две страны усилили свои военные связи.

По данным США, Россия предоставляет Северной Корее передовые военные технологии и мощности для дальнобойных ударов, потенциально включая баллистические ракеты и ядерный потенциал в обмен на снаряды и ракеты.

В начале января Россия уже применила против Украины баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей.