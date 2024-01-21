Путин собирается посетить Пхеньян в ближайшее время — KCNA

Российский диктатор Владимир Путин заявил о желании посетить Северную Корею в ближайшее время.
Путин приедет в Северную Корею
Государственное СМИ Северной Кореи KCNA сообщает, что заявление Путина прозвучало во время визита в РФ министерства иностранных дел Северной Кореи Чхэ Сон Хуи на прошлой неделе.
Издание пишет, что Путин выразил "глубокую признательность" за то, что Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время.
В последний раз Путин посещал Северную Корею в 2000 году, тогда страну возглавлял покойный отец Кима — Ким Чен Ир.
Отношения РФ и Северной Кореи
KCNA пишет, что Москва и Пхеньян обсудили "открытие новой эры полного расцвета корейско-российской дружбы путем активизации двустороннего обмена и сотрудничества во всех областях этого года".
С начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. две страны усилили свои военные связи.
По данным США, Россия предоставляет Северной Корее передовые военные технологии и мощности для дальнобойных ударов, потенциально включая баллистические ракеты и ядерный потенциал в обмен на снаряды и ракеты.
В начале января Россия уже применила против Украины баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей.
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