Путіна можна було зупинити. У Чехії визнали помилку Заходу щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Путіна можна було зупинити. У Чехії визнали помилку Заходу щодо України

Чехія

У Чехії визнали помилку Заходу щодо відмови зупиняти агресію Москви проти України після анексії Криму.

Захід міг завадити масштабному вторгненю армії РФ в Україну

За словами спікера Палати депутатів парламенту Чехії Маркети Пекарової Адамової, відмова світової спільноти від тиску на Росію після анексії Криму у 2014 році була помилковою.

Маю сказати, що зараз я вважаю, що ми однозначно ухвалили неправильне рішення не тиснути на Росію, оскільки наша відповідь була недостатньою. І я майже впевнена, що тепер не лише я, а й інші лідери добре знають, що це була помилка, - зазначає депутат чеського парламенту.

За її словами, ще у 2014 році було зрозуміло, що Кремль не зупиниться після анексії Криму.

Наш попередній міністр закордонних справ Карел Шварценберг, здається, у 2014 році, отже, невдовзі після анексії та окупації Криму, сказав, що Крим був для Росії лише початком, і вони продовжать, саме в Україні, і ми повинні зробити все можливе, щоб їх зупинити. Але це був один із голосів, а більшість голосів були лише за певні санкції, але цього було недостатньо. І для Росії це, звичайно, виглядало як слабкість, і тому вони вирішили зробити те, що вони зробили, те, що вони досі роблять, - підкреслює Маркета Пекарова.

Що відомо про проведення саміту Кримської платформи у Чехії

За словами Маркети Пекарової Адамової, основа мета саміту Кримської платформи, яка цього проходитиме у Празі, зібрати всіх спікерів парламентів і представників їхніх країн.

Я вважаю, що це має велике символічне значення як для Росії, так і для українців. Для Росії – що ми залишаємося єдиними. І водночас для українців – що ми з Україною і наша підтримка непохитна, - пояснює чеський політик.

Вона наголосила, що Крим є частиною України, тому потрібно ще раз голосно заявити, що "ми дотримуємося міжнародного права і жодних змін у цьому немає". 

Говорячи про найбільш реалістичний сценарій звільнення Криму, спікерка сказала, що "перш за все треба, щоб Україна виграла війну". 

Я абсолютно впевнена, що це перший крок до цього, треба виграти у війні, а потім мати можливість деокупувати також Кримський півострів, як і усі українські території, - зазначила Пекарова Адамова.

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