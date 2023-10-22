Путина можно было остановить. В Чехии признали ошибку Запада в отношении Украины
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Политика
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Путина можно было остановить. В Чехии признали ошибку Запада в отношении Украины

Чехия
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В Чехии признали ошибку Запада по поводу отказа останавливать агрессию Москвы против Украины после аннексии Крыма.

Запад мог помешать масштабному вторжению армии РФ в Украину

По словам спикера Палаты депутатов парламента Чехии Маркеты Пекаревой Адамовой, отказ мирового сообщества от давления на Россию после аннексии Крыма в 2014 году был ошибочным.

Должен сказать, что сейчас я считаю, что мы однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию, поскольку наш ответ был недостаточным. И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка, отмечает депутат чешского парламента.

По ее словам, еще в 2014 году было ясно, что Кремль не остановится после аннексии Крыма.

Наш предыдущий министр иностранных дел Карел Шварценберг, кажется, в 2014 году, следовательно, вскоре после аннексии и оккупации Крыма сказал, что Крым был для России только началом, и они продолжат именно в Украине, и мы должны сделать все возможное, чтобы их остановить. Но это был один из голосов, а большинство голосов было только за определенные санкции, но этого было недостаточно. И для России это, конечно, выглядело как слабость, поэтому они решили сделать то, что они сделали, то, что они до сих пор делают, - подчеркивает Маркета Пекарова.

Что известно о проведении саммита Крымской платформы в Чехии

По словам Маркеты Пекаревой Адамовой, основа цели саммита Крымской платформы, которая будет проходить в Праге, собрать всех спикеров парламентов и представителей их стран.

Я считаю, что это большое символическое значение как для России, так и для украинцев. Для России – что мы остаемся единственными. И в то же время для украинцев – что мы с Украиной и наша поддержка непоколебимая, - объясняет чешский политик.

Она подчеркнула, что Крым является частью Украины, поэтому нужно еще раз громко заявить, что "мы соблюдаем международное право и никаких изменений в этом нет".

Говоря о самом реалистичном сценарии освобождения Крыма, спикер сказала, что "прежде всего надо, чтобы Украина выиграла войну".

Я абсолютно уверена, что это первый шаг к этому, нужно выиграть в войне, а затем иметь возможность деоккупировать также Крымский полуостров, как и все украинские территории, – отметила Пекарова Адамова.

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