Рада погодила призначення Руслана Кравченка Генпрокурором — що про нього відомо

Подання про призначення було підтримано 273 голосами народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Кар’єра Руслана Кравченка

31 грудня 2024 року Руслан Кравченко очолив Державну податкову службу.

Перед цим з 10 квітня 2023 по 30 грудня 2024 року він очолював Київську обласну військову адміністрацію.

У 2021 році Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 31 березня 2022 року проводив фіксацію і розслідування воєнних злочинів росіян у м. Буча.

З 2020 по 2021 рік Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України.

З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України.