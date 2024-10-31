Зеленський підписав указ про звільнення генпрокурора Костіна

Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента.

Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора, — йдеться в указі. Поширити

На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.

Костін пояснив, чому виріши залишити посаду

За словами очільника ОГП, Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо “очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів”.

Андрій Костін також наголосив, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.

Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України, — наголосив він. Поширити

Генеральний прокурор додав, що вважає абсолютно правильною позицію глави держави щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.