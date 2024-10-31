Зеленський підписав указ про звільнення генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.
Головні тези:
- Президент України підписав указ про звільнення генерального прокурора Костіна.
- Головне обговорення спричинили зловживання в системі органів прокуратури України.
- Генеральний прокурор підтримав рішення щодо необхідності персональної відповідальності за неправомірні дії.
- Звільнення генерального прокурора є частиною широкого розслідування кримінальних проваджень на різних рівнях влади.
Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора
Відповідний указ зʼявився на сайті Офісу президента.
На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.
Костін пояснив, чому виріши залишити посаду
За словами очільника ОГП, Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо “очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів”.
Андрій Костін також наголосив, що наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження.
Генеральний прокурор додав, що вважає абсолютно правильною позицію глави держави щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.
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