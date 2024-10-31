Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора, — говорится в указе. Поделиться

На заседании 29 октября Верховная Рада дала согласие на освобождение от должности генерального прокурора Андрея Костина.

Костин объяснил, почему реши покинуть пост

По словам главы ОГП, Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".

Андрей Костин также отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины, — подчеркнул он. Поделиться

Генеральный прокурор добавил, что считает абсолютно правильной позицию главы государства относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.