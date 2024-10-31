Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Костина.
- Увольнение генерального прокурора было подкреплено согласием Верховной Рады и объяснено аморальной ситуацией в государственных органах.
- Костин подчеркнул необходимость четких законодательных изменений и персональной ответственности за злоупотребления в органах прокуратуры.
- Решение о увольнении генерального прокурора считается правильным и основано на принципах прозрачности и борьбы с коррупцией.
Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора
Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
На заседании 29 октября Верховная Рада дала согласие на освобождение от должности генерального прокурора Андрея Костина.
Костин объяснил, почему реши покинуть пост
По словам главы ОГП, Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".
Андрей Костин также отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.
Генеральный прокурор добавил, что считает абсолютно правильной позицию главы государства относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.
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