Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина

Офис Президента Украины
Зеленский подписал указ об увольнении генпрокурора Костина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Костина.
  • Увольнение генерального прокурора было подкреплено согласием Верховной Рады и объяснено аморальной ситуацией в государственных органах.
  • Костин подчеркнул необходимость четких законодательных изменений и персональной ответственности за злоупотребления в органах прокуратуры.
  • Решение о увольнении генерального прокурора считается правильным и основано на принципах прозрачности и борьбы с коррупцией.

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора, — говорится в указе.

На заседании 29 октября Верховная Рада дала согласие на освобождение от должности генерального прокурора Андрея Костина.

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По словам главы ОГП, Владимир Зеленский провел заседание СНБО относительно "очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов".

Андрей Костин также отметил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины, — подчеркнул он.

Генеральный прокурор добавил, что считает абсолютно правильной позицию главы государства относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.

Также политическая ответственность. Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора, — заявил Андрей Костин.

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