Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук
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Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук

Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук
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Источник:  Ярослав Железняк

5 сентября парламент уволил Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Главные тезисы

  • Парламент Украины принял решение уволить Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • 5 министров и глава Фонда государственного имущества украинского правительства объявили об отставке, включая министра юстиции и министра окружающей среды.
  • Украинский парламент также уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел.

Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра

Как сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение поддержали 255 народных депутатов.

Напомним, на заседании 4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление об освобождении Ирины Верещук от должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" было всего 214 голосов.

Какие украинские министры решили подать в отставку

3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

  • министра юстиции Украины Малюску Д.Л (уволен)

  • министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина (уволен)

  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

  • вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (уволена)

  • главу Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.

Также 5 сентября Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности МИД Украины, за это решение проголосовали 240 народных депутатов.

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