Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук

5 сентября парламент уволил Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра

Как сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Решение поддержали 255 народных депутатов.

Напомним, на заседании 4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление об освобождении Ирины Верещук от должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" было всего 214 голосов.

Какие украинские министры решили подать в отставку

3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

министра юстиции Украины Малюску Д.Л (уволен)

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина (уволен)

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (уволена)

главу Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.