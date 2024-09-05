Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук

5 сентября парламент уволил Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Парламент Украины принял решение уволить Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 5 министров и глава Фонда государственного имущества украинского правительства объявили об отставке, включая министра юстиции и министра окружающей среды.
- Украинский парламент также уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел.
Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра
Как сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Решение поддержали 255 народных депутатов.
Напомним, на заседании 4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление об освобождении Ирины Верещук от должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" было всего 214 голосов.
Какие украинские министры решили подать в отставку
3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:
министра юстиции Украины Малюску Д.Л (уволен)
министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина (уволен)
министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (уволена)
главу Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.
Также 5 сентября Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности МИД Украины, за это решение проголосовали 240 народных депутатов.
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