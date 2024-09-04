Рада провалила голосование за увольнение Верещук

Верховная Рада Украины не поддержала заявления об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Верещук пока остается в должности

Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, — написал он. Поделиться

Ярослав Железняк также добавил, что за данное решение проголосовали 214 нардепов.

По его словам, отчета не было и не предполагалось.

Стоит отметить, что Ирина Верещук прокомментировала свое решение касательно увольнения, назвав его "перезагрузкой", однако, как и другие министры, не раскрыла причину такого шага.

Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю Президента за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и верность делу! Служу Украинскому народу! Ирина Верещук Вицепремьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Какие украинские министры решили подать в отставку

3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

министре юстиции Украины Малюське Д.Л (уволен)

министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине (уволен)

министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.

вице-премьер-министре по европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной (уволена)

вице-премьер-министре — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук

главе Фонда государственному имуществу Украины Ковале В.С.