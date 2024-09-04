Рада провалила голосование за увольнение Верещук
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Рада провалила голосование за увольнение Верещук

Верховная Рада Украины
Верещук
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Верховная Рада Украины не поддержала заявления об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Главные тезисы

  • Парламент пока не поддержал увольнение Ирины Верещук с должности.
  • В течение суток в отставку подали сразу 6 украинских министров.
  • Ирина Верещук называет свое решение об увольнении "перезагрузкой", однако не раскрывает конкретные причины.

Верещук пока остается в должности

Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, — написал он.

Ярослав Железняк также добавил, что за данное решение проголосовали 214 нардепов.

По его словам, отчета не было и не предполагалось.

Стоит отметить, что Ирина Верещук прокомментировала свое решение касательно увольнения, назвав его "перезагрузкой", однако, как и другие министры, не раскрыла причину такого шага.

Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю Президента за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и верность делу! Служу Украинскому народу!

Ирина Верещук

Ирина Верещук

Вицепремьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Какие украинские министры решили подать в отставку

3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

  • министре юстиции Украины Малюське Д.Л (уволен)

  • министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине (уволен)

  • министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.

  • вице-премьер-министре по европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной (уволена)

  • вице-премьер-министре — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук

  • главе Фонда государственному имуществу Украины Ковале В.С.

Также о намерении уйти в отставку утром 4 сентября объявил еще один министр — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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