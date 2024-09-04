Рада провалила голосование за увольнение Верещук

Верховная Рада Украины не поддержала заявления об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Главные тезисы
- Парламент пока не поддержал увольнение Ирины Верещук с должности.
- В течение суток в отставку подали сразу 6 украинских министров.
- Ирина Верещук называет свое решение об увольнении "перезагрузкой", однако не раскрывает конкретные причины.
Верещук пока остается в должности
Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Ярослав Железняк также добавил, что за данное решение проголосовали 214 нардепов.
По его словам, отчета не было и не предполагалось.
Стоит отметить, что Ирина Верещук прокомментировала свое решение касательно увольнения, назвав его "перезагрузкой", однако, как и другие министры, не раскрыла причину такого шага.
Какие украинские министры решили подать в отставку
3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:
министре юстиции Украины Малюське Д.Л (уволен)
министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине (уволен)
министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельце Р.А.
вице-премьер-министре по европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной (уволена)
вице-премьер-министре — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук
главе Фонда государственному имуществу Украины Ковале В.С.
Также о намерении уйти в отставку утром 4 сентября объявил еще один министр — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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