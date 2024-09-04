Отставки в Кабмине. Рада уволила министра Камышина
Категория
Экономика
Дата публикации

Отставки в Кабмине. Рада уволила министра Камышина

Верховная Рада Украины
Камышин
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4 сентября парламент Украины проголосовал за увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Главные тезисы

  • 243 народных депутата проголосовали за увольнение министра.
  • Парламент также рассматривал вопрос увольнения главы Фонда госимущества, однако провалил голосование.
  • Министр юстиции также заявил о намерении уйти в отставку, но пока его заявление не рассмотрели.

Рада поддержал увольнение первого министра на фоне волны отставок в правительстве

Как сообщила пресс-служба ВРУ, Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде Украины принять отставку Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина Александра Николаевича.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета 4 сентября 2024 года.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

По словам народного избранника Ярослава Железняка, парламент уже проголосовал за увольнение Александра Камышина с должности главы ведомства.

Рада поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — сообщил он.

Что также важно понимать, это решение поддержали 243 народных депутата. Железняк также уточнил, что Камышин отчитался о проделанной работе.

Заявление об увольнении поступило от министра вечером 3 сентября.

Коваля пока не уволили

4 сентября также стало известно, что парламент Украины провалил голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

Более того, указано, что Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе в должности перед увольнением, несмотря на то, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить председателя Фонда.

Стоит отметить, что Коваль и Камышин одновременно подали свои заявления об увольнении в Верховную Раду.

Также о намерении уйти в отставку заявил министр юстиции Украины Малюска Д.Л.

Его заявление парламент пока не рассматривал.

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