Отставки в Кабмине. Рада уволила министра Камышина

4 сентября парламент Украины проголосовал за увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Главные тезисы
- 243 народных депутата проголосовали за увольнение министра.
- Парламент также рассматривал вопрос увольнения главы Фонда госимущества, однако провалил голосование.
- Министр юстиции также заявил о намерении уйти в отставку, но пока его заявление не рассмотрели.
Рада поддержал увольнение первого министра на фоне волны отставок в правительстве
Как сообщила пресс-служба ВРУ, Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде Украины принять отставку Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина Александра Николаевича.
Соответствующее решение было принято на заседании Комитета 4 сентября 2024 года.
По словам народного избранника Ярослава Железняка, парламент уже проголосовал за увольнение Александра Камышина с должности главы ведомства.
Что также важно понимать, это решение поддержали 243 народных депутата. Железняк также уточнил, что Камышин отчитался о проделанной работе.
Заявление об увольнении поступило от министра вечером 3 сентября.
Коваля пока не уволили
4 сентября также стало известно, что парламент Украины провалил голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.
Более того, указано, что Рада не набрала достаточное количество голосов, чтобы он смог сделать отчет о работе в должности перед увольнением, несмотря на то, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР уволить председателя Фонда.
Стоит отметить, что Коваль и Камышин одновременно подали свои заявления об увольнении в Верховную Раду.
Также о намерении уйти в отставку заявил министр юстиции Украины Малюска Д.Л.
Его заявление парламент пока не рассматривал.
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