Відставки в Кабміні. Рада звільнила міністра Камишіна

4 вересня парламент України проголосував за звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Головні тези:
- 243 народних депутатів проголосували за звільнення міністра.
- Парламент також розглядав питання звільнення голови Фонду держмайна, однак провалив голосування.
- Міністр юстиції України також заявив про намір піти у відставку, але поки його заяву не розглянули.
Рада підтримала звільнення першого міністра на тлі хвилі відставок в уряді
Як повідомила пресслужба ВРУ, Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді України прийняти відставку Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна Олександра Миколайовича.
Відповідне рішення було прийнято під час засідання Комітету 4 вересня 2024 року.
За словами народного обранця Ярослава Железняка, парламент уже проголосував за звільнення Олександра Камишіна з посади.
Що також важливо розуміти, це рішення підтримали 243 народних депутатів. Железняк також уточнив, що Камишін відзвітував про виконану роботу.
Заява про звільнення надійшла від міністра увечері 3 вересня.
Коваля поки не звільнили
4 вересня також стало відомо, що парламент України провалив голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.
Ба більше, вказано, що Рада не набрала достатню кількість голосів, щоб він зміг зробити звіт про роботу на посаді перед звільненням, попри те, що Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля з посади.
Варто зазначити, що Коваль та Камишін одночасно подали свої заяви про звільнення до Верховної Ради.
Також про намір піти у відставку заявив міністр юстиції України Малюська Д.Л.
Його заяву парламент поки не розглядав.
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