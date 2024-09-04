Відставки в Кабміні. Рада звільнила міністра Камишіна

4 вересня парламент України проголосував за звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Рада підтримала звільнення першого міністра на тлі хвилі відставок в уряді

Як повідомила пресслужба ВРУ, Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді України прийняти відставку Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна Олександра Миколайовича.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Комітету 4 вересня 2024 року.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

За словами народного обранця Ярослава Железняка, парламент уже проголосував за звільнення Олександра Камишіна з посади.

Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, — повідомив він. Поширити

Що також важливо розуміти, це рішення підтримали 243 народних депутатів. Железняк також уточнив, що Камишін відзвітував про виконану роботу.

Заява про звільнення надійшла від міністра увечері 3 вересня.

Коваля поки не звільнили

4 вересня також стало відомо, що парламент України провалив голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Ба більше, вказано, що Рада не набрала достатню кількість голосів, щоб він зміг зробити звіт про роботу на посаді перед звільненням, попри те, що Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля з посади.

Варто зазначити, що Коваль та Камишін одночасно подали свої заяви про звільнення до Верховної Ради.

Також про намір піти у відставку заявив міністр юстиції України Малюська Д.Л.