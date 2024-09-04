Рада провалила голосування за звільнення Верещук

Верховна Рада України не підтримав заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Головні тези:
- Парламент поки не підтримав звільнення Ірини Верещук з посади.
- Протягом однієї доби у відставку подали одразу 6 українських міністрів.
- Ірина Верещук називає своє рішення щодо звільнення “перезавантаженням'”, однак не розкриває конкретні причини.
Верещук поки залишається на посаді
Про це повідомив народний обранець фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Ярослав Железняк також додав, що за це рішення проголосували 214 нардепів.
За його словами, звіту не було та не передбачалося.
Варто зазначити, що Ірина Верещук прокоментувала своє рішення щодо звільнення, назвавши його “перезавантаженням”, однак, як і інші міністри, не розкрила причину такого кроку.
Які українські міністри вирішили подати у відставку
3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про:
міністра юстиції України Малюську Д.Л (звільнено)
міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна (звільнено)
міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (звільнено)
віцепремʼєр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
главу Фонду державного майна України Коваль В.С.
Також про намір піти у відставку вранці 4 вересня оголосив ще один міністр — глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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