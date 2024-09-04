Рада проголосувала за відставку віцепрем'єрки Стефанішиної

Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона обіймала цю посаду з 2020 року.
Головні тези:
- Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції.
- Звільнення підтримали 241 народний депутат.
- Ольга Стефанішину призначено на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в червні 2020 року.
- До рішення про відставку приєднались також інші міністри Уряду.
- Це рішення може вплинути на перегрупування в урядовій структурі та діяльність ключових відомств.
Стефанішину звільнили з посади віцепрем'єра з євроінтеграції
Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, звільнення Ольги Стефанішиної підтримали 241 народний депутат.
Зазначалося, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції, до якого приєднають Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Що цьому передувало
3 вересня як повідомляв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Стефанішина подала до парламенту заяву про відставку.
Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня до грудня 2017 року працювала директором цього відомства.
Що важливо розуміти, про рішення звільнитися 3 вересня також оголосили ще три міністра. Йдеться про:
Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
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