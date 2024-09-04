Рада проголосувала за відставку віцепрем'єрки Стефанішиної

Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона обіймала цю посаду з 2020 року.

Стефанішину звільнили з посади віцепрем'єра з євроінтеграції

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, звільнення Ольги Стефанішиної підтримали 241 народний депутат.

Зазначалося, що Стефанішина може очолити Міністерство юстиції, до якого приєднають Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Що цьому передувало

3 вересня як повідомляв голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Стефанішина подала до парламенту заяву про відставку.

До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку, — йдеться в його повідомленні. Поширити

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату. З березня до грудня 2017 року працювала директором цього відомства.

Що важливо розуміти, про рішення звільнитися 3 вересня також оголосили ще три міністра. Йдеться про: