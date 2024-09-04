Рада проголосовала за отставку вице-премьера Стефанишиной

Совет поддержал увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она занимала этот пост с 2020 года.
Главные тезисы
- 241 народный депутат поддержал увольнение вице-премьера Стефанишиной с должности по евроинтеграции.
- Ольгу Стефанишину можно увидеть на посту министра юстиции в ближайшем будущем.
- Решение об увольнении вице-премьера приняла Рада после подачи заявления на отставку.
- Кроме Стефанишиной, три других министра также объявили о своей отставке в тот же день.
- Стефанишина занимала должность вице-премьера по евроатлантической интеграции с 2020 года и занималась координацией в этой сфере еще ранее.
Стефанишину уволили с должности вице-премьера по евроинтеграции
Как сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, увольнение Ольги Стефанишиной поддержали 241 народный депутат.
Отмечалось, что Стефанишин может возглавить Министерство юстиции, к которому присоединят Министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Что этому предшествовало
3 сентября, как сообщал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Стефанишина подала в парламент заявление об отставке.
Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины 4 июня 2020 года. До этого работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата. С марта по декабрь 2017 работала директором этого ведомства.
Что важно понимать, о решении уволиться 3 сентября также объявили еще три министра. Речь идет о:
Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М.
Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.
Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
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