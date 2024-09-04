Рада проголосовала за отставку вице-премьера Стефанишиной
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Рада проголосовала за отставку вице-премьера Стефанишиной

Рада проголосовала за отставку вице-премьера Стефанишиной
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Источник:  Ярослав Железняк

Совет поддержал увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она занимала этот пост с 2020 года.

Главные тезисы

  • 241 народный депутат поддержал увольнение вице-премьера Стефанишиной с должности по евроинтеграции.
  • Ольгу Стефанишину можно увидеть на посту министра юстиции в ближайшем будущем.
  • Решение об увольнении вице-премьера приняла Рада после подачи заявления на отставку.
  • Кроме Стефанишиной, три других министра также объявили о своей отставке в тот же день.
  • Стефанишина занимала должность вице-премьера по евроатлантической интеграции с 2020 года и занималась координацией в этой сфере еще ранее.

Стефанишину уволили с должности вице-премьера по евроинтеграции

Как сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, увольнение Ольги Стефанишиной поддержали 241 народный депутат.

Отмечалось, что Стефанишин может возглавить Министерство юстиции, к которому присоединят Министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Что этому предшествовало

3 сентября, как сообщал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Стефанишина подала в парламент заявление об отставке.

В Верховную Раду поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной А.В. об отставке, - говорится в его сообщении.

Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины 4 июня 2020 года. До этого работала в должности генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата. С марта по декабрь 2017 работала директором этого ведомства.

Что важно понимать, о решении уволиться 3 сентября также объявили еще три министра. Речь идет о:

  • Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М.

  • Министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

  • Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

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