Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук
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Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук

Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук
Джерело:  Ярослав Железняк

5 вересня парламент звільнив Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Головні тези:

  • Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
  • У день прийняття цього рішення також було звільнено ще кількох міністрів та голову Фонду державного майна України.
  • Серед звільнених міністрів були Малюська, Камишин, Стрільц та Стефанішина.
  • Також парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади МЗС України.

Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністра

Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення підтримали 255 народні депутати.

Нагадаємо, на засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.

Які українські міністри вирішили подати у відставку

3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про:

  • міністра юстиції України Малюську Д.Л (звільнено)

  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна (звільнено)

  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

  • віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (звільнено)

  • главу Фонду державного майна України Коваль В.С.

Також 5 вересня Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади МЗС України, за це рішення проголосували 240 народних депутатів.

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