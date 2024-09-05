Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук

5 вересня парламент звільнив Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Головні тези:
- Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- У день прийняття цього рішення також було звільнено ще кількох міністрів та голову Фонду державного майна України.
- Серед звільнених міністрів були Малюська, Камишин, Стрільц та Стефанішина.
- Також парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади МЗС України.
Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністра
Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Рішення підтримали 255 народні депутати.
Нагадаємо, на засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.
Які українські міністри вирішили подати у відставку
3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про:
міністра юстиції України Малюську Д.Л (звільнено)
міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна (звільнено)
міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (звільнено)
главу Фонду державного майна України Коваль В.С.
Також 5 вересня Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади МЗС України, за це рішення проголосували 240 народних депутатів.
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