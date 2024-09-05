Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук

5 вересня парламент звільнив Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепремʼєр-міністра

Як повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення підтримали 255 народні депутати.

Нагадаємо, на засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.

Які українські міністри вирішили подати у відставку

3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про:

міністра юстиції України Малюську Д.Л (звільнено)

міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна (звільнено)

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (звільнено)

главу Фонду державного майна України Коваль В.С.