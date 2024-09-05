Рада підтримала звільнення Кулеби з посади МЗС України
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Рада підтримала звільнення Кулеби з посади МЗС України

Рада підтримала звільнення Кулеби з посади МЗС України
Джерело:  Ярослав Железняк

Голова МЗС України Дмитро Кулеба 5 вересня звільнений з посади. Він обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2020 року.

Головні тези:

  • Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади МЗС України, за це рішення проголосували 240 народних депутатів.
  • Також 3 вересня з посади звільнилися ще 5 міністрів, серед яких міністр юстиції, міністр захисту довкілля та інші.
  • Кулеба закликав союзників постачати системи ППО в Україну для захисту життів мирних громадян.
  • Сам Дмитро Кулеба поки не коментував своє рішення про відставку та не надавав пояснень стосовно подальших планів.

Рада звільнила міністра Кулебу

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України.

За" віддали голос 240 народних депутатів.

Що цьому передувало

4 вересня офіційно стало відомо, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вирішив залишити посаду.

Варто зазначити, що поки сам Дмитро Кулеба своє рішення не коментував та не пояснював.

Одна з останніх його публічних заяв стосувалася ракетного удару Росії по Полтаві, який забрав життя 51 однієї людини та призвів до того, що постраждали понад 270 цивільних.

3 вересня глава українського дипломатичного відомства закликав союзників Києва прискорити постачання систем ППО в Україну, щоб врятувати більше життів мирних громадян.

Також 3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про:

  • міністра юстиції України Малюську Д.Л (звільнено)

  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна (звільнено)

  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

  • віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (звільнено)

  • віцепремʼєр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (звільнено)

  • главу Фонду державного майна України Коваль В.С.

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