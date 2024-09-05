Рада підтримала звільнення Кулеби з посади МЗС України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба 5 вересня звільнений з посади. Він обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2020 року.

Рада звільнила міністра Кулебу

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України.

За" віддали голос 240 народних депутатів.

Що цьому передувало

4 вересня офіційно стало відомо, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вирішив залишити посаду.

Варто зазначити, що поки сам Дмитро Кулеба своє рішення не коментував та не пояснював.

Одна з останніх його публічних заяв стосувалася ракетного удару Росії по Полтаві, який забрав життя 51 однієї людини та призвів до того, що постраждали понад 270 цивільних.

3 вересня глава українського дипломатичного відомства закликав союзників Києва прискорити постачання систем ППО в Україну, щоб врятувати більше життів мирних громадян.

Також 3 вересня про рішення звільнитися оголосили одразу 5 міністрів, а також голова Фонду державного майна України. Йдеться про: