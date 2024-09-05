Рада поддержала увольнение Кулебы с должности МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 сентября уволен с должности. Он занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.
Главные тезисы
- Рада уволила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после решения о его отставке.
- Предшествовавшие события включают заявления Кулебы о необходимости поддержки союзников и ускорения поставок ПВО в Украину.
- Кроме Кулебы, также уволены 5 министров и глава Фонда государственного имущества Украины.
Рада уволила министра Кулебу
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности Министра иностранных дел Украины.
За отдали голос 240 народных депутатов.
Что этому предшествовало
4 сентября официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покинуть пост.
Следует отметить, что пока сам Дмитрий Кулеба свое решение не комментировал и не объяснял.
Одно из последних его публичных заявлений касалось ракетного удара России по Полтаве, который унес жизни 51 одного человека и привел к тому, что пострадали более 270 гражданских.
3 сентября глава украинского дипломатического ведомства призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.
Также 3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:
министра юстиции Украины Малюску Д.Л (уволен)
министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина (уволен)
министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.
вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (уволена)
вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (уволена)
главу Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.
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