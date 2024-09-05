Рада поддержала увольнение Кулебы с должности МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 сентября уволен с должности. Он занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.

Рада уволила министра Кулебу

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности Министра иностранных дел Украины.

За отдали голос 240 народных депутатов.

Что этому предшествовало

4 сентября официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покинуть пост.

Следует отметить, что пока сам Дмитрий Кулеба свое решение не комментировал и не объяснял.

Одно из последних его публичных заявлений касалось ракетного удара России по Полтаве, который унес жизни 51 одного человека и привел к тому, что пострадали более 270 гражданских.

3 сентября глава украинского дипломатического ведомства призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.

Также 3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о: