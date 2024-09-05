Рада поддержала увольнение Кулебы с должности МИД Украины
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Рада поддержала увольнение Кулебы с должности МИД Украины

Рада поддержала увольнение Кулебы с должности МИД Украины
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Источник:  Ярослав Железняк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 сентября уволен с должности. Он занимал должность министра иностранных дел с марта 2020 года.

Главные тезисы

  • Рада уволила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после решения о его отставке.
  • Предшествовавшие события включают заявления Кулебы о необходимости поддержки союзников и ускорения поставок ПВО в Украину.
  • Кроме Кулебы, также уволены 5 министров и глава Фонда государственного имущества Украины.

Рада уволила министра Кулебу

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности Министра иностранных дел Украины.

За отдали голос 240 народных депутатов.

Что этому предшествовало

4 сентября официально стало известно, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил покинуть пост.

Следует отметить, что пока сам Дмитрий Кулеба свое решение не комментировал и не объяснял.

Одно из последних его публичных заявлений касалось ракетного удара России по Полтаве, который унес жизни 51 одного человека и привел к тому, что пострадали более 270 гражданских.

3 сентября глава украинского дипломатического ведомства призвал союзников Киева ускорить поставки систем ПВО в Украину, чтобы спасти больше жизней мирных граждан.

Также 3 сентября о решении уволиться объявили сразу 5 министров, а также глава Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о:

  • министра юстиции Украины Малюску Д.Л (уволен)

  • министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина (уволен)

  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

  • вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (уволена)

  • вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (уволена)

  • главу Фонда государственному имуществу Украины Коваль В.С.

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