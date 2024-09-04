Рада увольняла министра юстиции Малюську под бурные аплодисменты — видео

4 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции.
Главные тезисы
- Голосование проходило на фоне аплодисментов депутатов.
- Малюська прокомментировал свою отставку в соцсетях, поблагодарив руководителей страны за возможность работать на важной должности.
- Депутат Ярослав Железняк выразил удивление процессом увольнения министра.
Голосование за увольнение Малюськи происходило на фоне аплодисментов
Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Кроме того, Ярослав Железняк показал, как нардепы встречали Малюську в зале парламента.
По словам депутата, он не понимает, почему министра юстиции увольняют, если встретили его такими бурными аплодисментами.
Как Малюська прокомментировал свою отставку
Бывший министр опубликовал на своей странице в Фейсбук сообщение, которое начал с ироничной шутки:
Кроме того, Малюська поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля и главу ВРУ Руслана Стефанчука за возможность работать на этом важном посту и быть полезным стране.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-