Рада увольняла министра юстиции Малюську под бурные аплодисменты — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Рада увольняла министра юстиции Малюську под бурные аплодисменты — видео

Малюська
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Источник:  Ярослав Железняк

4 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции.

Главные тезисы

  • Голосование проходило на фоне аплодисментов депутатов.
  • Малюська прокомментировал свою отставку в соцсетях, поблагодарив руководителей страны за возможность работать на важной должности.
  • Депутат Ярослав Железняк выразил удивление процессом увольнения министра.

Голосование за увольнение Малюськи происходило на фоне аплодисментов

Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Увольнение Малюськи Д.Л. с должности Министра юстиции Украины. "За" — 249", — написал он.

Кроме того, Ярослав Железняк показал, как нардепы встречали Малюську в зале парламента.

По словам депутата, он не понимает, почему министра юстиции увольняют, если встретили его такими бурными аплодисментами.

Начали освобождение Малюськи…. Начало интересное))) Вся коалиция аплодирует…. Но тогда вопрос: почему же увольняете? — поинтересовался Ярослав Железняк.

Как Малюська прокомментировал свою отставку

Бывший министр опубликовал на своей странице в Фейсбук сообщение, которое начал с ироничной шутки:

Утром понедельника Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо — подумал Штирлиц. А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100 500, все серьезно. Должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты, поэтому большой пост напишу позже.

Кроме того, Малюська поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля и главу ВРУ Руслана Стефанчука за возможность работать на этом важном посту и быть полезным стране.

Об итогах, что удалось в течение 5 лет, а что нет — в следующий раз (ну и в зале, конечно, тоже доложу). Сейчас только прошу всех народных депутатов поддержать мою отставку в зале во время голосования, — написал он вечером 3 сентября.

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