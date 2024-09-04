Рада увольняла министра юстиции Малюську под бурные аплодисменты — видео

Голосование за увольнение Малюськи происходило на фоне аплодисментов

Об этом сообщил народный избранник фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Увольнение Малюськи Д.Л. с должности Министра юстиции Украины. "За" — 249", — написал он. Поделиться

Кроме того, Ярослав Железняк показал, как нардепы встречали Малюську в зале парламента.

По словам депутата, он не понимает, почему министра юстиции увольняют, если встретили его такими бурными аплодисментами.

Начали освобождение Малюськи…. Начало интересное))) Вся коалиция аплодирует…. Но тогда вопрос: почему же увольняете? — поинтересовался Ярослав Железняк. Поделиться

Как Малюська прокомментировал свою отставку

Бывший министр опубликовал на своей странице в Фейсбук сообщение, которое начал с ироничной шутки:

Утром понедельника Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо — подумал Штирлиц. А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100 500, все серьезно. Должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все хвосты, поэтому большой пост напишу позже. Поделиться

Кроме того, Малюська поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, главу правительства Дениса Шмыгаля и главу ВРУ Руслана Стефанчука за возможность работать на этом важном посту и быть полезным стране.