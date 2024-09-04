Рада звільняла міністра юстиції Малюську під бурхливі оплески — відео

4 вересня Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.
Головні тези:
- Голосування відбувалося на тлі оплесків депутатів.
- Малюська прокоментував свою відставку у соцмережах, подякувавши керівникам країни за можливість працювати на важливій посаді.
- Депутат Ярослав Железняк висловив здивування щодо процесу звільнення міністра.
Голосування за звільнення Малюськи відбувалося на тлі оплесків
Про це повідомив народний обранець фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Окрім того, Ярослав Железняк показав, як нардепи зустрічали Малюську у залі парламенту.
За словами депутата, він не розуміє, чому міністра юстиції звільняють, якщо зустріли його такими бурхливими оплесками.
Як Малюська прокоментував свою відставку
Колишній міністр опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис, який розпочав з іронічно жарту:
Окрім того, Малюська подякував президенту України Володимиру Зеленському, главі уряду Денису Шмигалю та очільнику ВРУ Руслану Стефанчуку за можливість працювати на цій важливій посаді і бути корисним країні.
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