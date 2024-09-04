Рада звільняла міністра юстиції Малюську під бурхливі оплески — відео

4 вересня Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.

Голосування за звільнення Малюськи відбувалося на тлі оплесків

Про це повідомив народний обранець фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Звільнення Малюськи Д.Л. з посади Міністра юстиції України. "За" — 249", — написав він. Поширити

Окрім того, Ярослав Железняк показав, як нардепи зустрічали Малюську у залі парламенту.

За словами депутата, він не розуміє, чому міністра юстиції звільняють, якщо зустріли його такими бурхливими оплесками.

Почали звільнення Малюськи…. Початок цікавий))) Вся коаліція аплодує …. Але тоді питання чому ж звільняєте? — поцікавився Ярослав Железняк. Поширити

Як Малюська прокоментував свою відставку

Колишній міністр опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис, який розпочав з іронічно жарту:

Вранці понеділка Штірліца ведуть на розстріл. Тиждень починається погано — подумав штірліц. А якщо серйозно, то на цей раз, на відміну від попередніх 100500, усе серйозно. Маю встигнути зробити ще купу роботи і позакривати усі хвости, тож розлогий пост напишу пізніше. Поширити

Окрім того, Малюська подякував президенту України Володимиру Зеленському, главі уряду Денису Шмигалю та очільнику ВРУ Руслану Стефанчуку за можливість працювати на цій важливій посаді і бути корисним країні.