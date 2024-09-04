Рада звільняла міністра юстиції Малюську під бурхливі оплески — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада звільняла міністра юстиції Малюську під бурхливі оплески — відео

Малюська
Джерело:  Ярослав Железняк

4 вересня Верховна Рада України проголосувала за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.

Головні тези:

  • Голосування відбувалося на тлі оплесків депутатів.
  • Малюська прокоментував свою відставку у соцмережах, подякувавши керівникам країни за можливість працювати на важливій посаді.
  • Депутат Ярослав Железняк висловив здивування щодо процесу звільнення міністра.

Голосування за звільнення Малюськи відбувалося на тлі оплесків

Про це повідомив народний обранець фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Звільнення Малюськи Д.Л. з посади Міністра юстиції України. "За" — 249", — написав він.

Окрім того, Ярослав Железняк показав, як нардепи зустрічали Малюську у залі парламенту.

За словами депутата, він не розуміє, чому міністра юстиції звільняють, якщо зустріли його такими бурхливими оплесками.

Почали звільнення Малюськи…. Початок цікавий))) Вся коаліція аплодує …. Але тоді питання чому ж звільняєте? — поцікавився Ярослав Железняк.

Як Малюська прокоментував свою відставку

Колишній міністр опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис, який розпочав з іронічно жарту:

Вранці понеділка Штірліца ведуть на розстріл. Тиждень починається погано — подумав штірліц. А якщо серйозно, то на цей раз, на відміну від попередніх 100500, усе серйозно. Маю встигнути зробити ще купу роботи і позакривати усі хвости, тож розлогий пост напишу пізніше.

Окрім того, Малюська подякував президенту України Володимиру Зеленському, главі уряду Денису Шмигалю та очільнику ВРУ Руслану Стефанчуку за можливість працювати на цій важливій посаді і бути корисним країні.

Про підсумки, що вдалось протягом 5 років, а що ні — наступного разу (ну і в залі звісно теж доповім). Зараз лише прошу усіх народних депутатів підтримати мою відставку в залі під час голосування, — написав він увечері 3 вересня.

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