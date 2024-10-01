Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — кого саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — кого саме

Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — кого саме

1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про звільнення своїх заступників та державної секретарки Міністерства оборони України.

Головні тези:

  • Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох заступників та держсекретаря, оголосивши про кадрові зміни в умовах воєнного стану.
  • Умєров оголосив про реформу в системі оборонних закупівель, включаючи перехід підприємства «Спецтехноекспорт» під контроль Міноборони та наближення до стандартів НАТО.
  • Керівництво відомства планує створити наглядові ради для Агентства оборонних закупівель та Державного оператора тилу з метою підвищення ефективності та прозорості закупівельних процесів.
  • У контексті кадрових реформ в Україні також були звільнені та призначені інші високопосадовці в різних міністерствах та в уряді.

Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабміну про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, звільнення Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.

Умєров додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

Система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони

Також Рустем Умєров повідомив про реформу в системі оборонних закупівель.

Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами, — повідомив глава Міноборони.

Також він додав, що продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючись до стандартів НАТО.

Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня, — додав міністр оборони.

Що цьому передувало

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабінеті міністрів.. Деякі з них отримали нові призначення.

Олександр Камишін був звільнений з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надалі він може продовжити кар’єру в оборонній сфері чи в Офісі президента.

Ольга Стефанішина була звільнена з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона міністерка юстиції.

З посад поки без подальшого призначення звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюську.

Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук. 

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку 5 вересня. Його на посаді змінив Андрій Себіга. 

Рада також звільнила, щоправда, з другої спроби, віцепремʼєр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля. 

Зеленський анонсував кадрові зміни у Кабміні. Він говорив про необхідність перезавантаження керівництва.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров озвучив причини звільнення командувача Повітряних сил Олещука
Умєров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук
Рада з другої спроби проголосувала за звільнення Верещук
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рада підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки
Рада підтримала звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?