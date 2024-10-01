Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — кого саме

1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про звільнення своїх заступників та державної секретарки Міністерства оборони України.

Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабміну про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, звільнення Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.

Умєров додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

Система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни. Рустем Умєров Глава Міноборони

Також Рустем Умєров повідомив про реформу в системі оборонних закупівель.

Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами, — повідомив глава Міноборони. Поширити

Також він додав, що продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючись до стандартів НАТО.

Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня, — додав міністр оборони. Поширити

Що цьому передувало

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабінеті міністрів.. Деякі з них отримали нові призначення.

Олександр Камишін був звільнений з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надалі він може продовжити кар’єру в оборонній сфері чи в Офісі президента.

Ольга Стефанішина була звільнена з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона міністерка юстиції.

З посад поки без подальшого призначення звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюську.

Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку 5 вересня. Його на посаді змінив Андрій Себіга.

Рада також звільнила, щоправда, з другої спроби, віцепремʼєр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля.