Умєров звільнив чотирьох своїх заступників — кого саме

1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про звільнення своїх заступників та державної секретарки Міністерства оборони України.
Головні тези:
- Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох заступників та держсекретаря, оголосивши про кадрові зміни в умовах воєнного стану.
- Умєров оголосив про реформу в системі оборонних закупівель, включаючи перехід підприємства «Спецтехноекспорт» під контроль Міноборони та наближення до стандартів НАТО.
- Керівництво відомства планує створити наглядові ради для Агентства оборонних закупівель та Державного оператора тилу з метою підвищення ефективності та прозорості закупівельних процесів.
- У контексті кадрових реформ в Україні також були звільнені та призначені інші високопосадовці в різних міністерствах та в уряді.
Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників
Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що підписав подання до Кабміну про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, звільнення Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.
Умєров додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.
Також Рустем Умєров повідомив про реформу в системі оборонних закупівель.
Також він додав, що продовжується реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючись до стандартів НАТО.
Що цьому передувало
Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабінеті міністрів.. Деякі з них отримали нові призначення.
Олександр Камишін був звільнений з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Надалі він може продовжити кар’єру в оборонній сфері чи в Офісі президента.
Ольга Стефанішина була звільнена з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер вона міністерка юстиції.
З посад поки без подальшого призначення звільнили міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та міністра юстиції Дениса Малюську.
Міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів стала Світлана Гринчук.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку 5 вересня. Його на посаді змінив Андрій Себіга.
Рада також звільнила, щоправда, з другої спроби, віцепремʼєр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля.
Зеленський анонсував кадрові зміни у Кабміні. Він говорив про необхідність перезавантаження керівництва.
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