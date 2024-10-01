Умеров уволил четырех своих заместителей — кого именно

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении своих заместителей и государственной секретарши Министерства обороны Украины.

Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что подписал представление в Кабмин об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, переходящего на должность руководителя Офиса министра, увольнения Александра Сергея, Юрия Джигира и госсекретаря Людмилы Дараган.

Умеров добавил, что о новых назначениях, включая замминистра, сообщит отдельно.

Система Министерства обороны Украины во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. В этом контексте производятся и кадровые изменения. Рустем Умеров Глава Минобороны

Также Рустем Умеров сообщил о реформе в системе оборонных закупок.

Спецтехноэкспорт» (СТЕ) переходит от ГУР в Миноборону. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами, сообщил глава Минобороны. Поделиться

Также он добавил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближаясь к стандартам НАТО.

В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе, — добавил министр обороны. Поделиться

Что этому предшествовало

Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабинете министров. Некоторые из них получили новые назначения.

Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в офисе президента.

Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министерша юстиции.

С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюску.

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его в должности сменил Андрей Себига.

Рада также уволила, правда, со второй попытки, вице-премьер-министра — министерку по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.