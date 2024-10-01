Умеров уволил четырех своих заместителей — кого именно

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении своих заместителей и государственной секретарши Министерства обороны Украины.
Главные тезисы
- Рустем Умеров уволил четырех своих заместителей и госсекретаря Министерства обороны Украины, анонсировав новые назначения.
- В системе оборонных закупок Украины проводятся реформы, направленные на борьбу с коррупцией и приближение к стандартам НАТО.
- С начала сентября в Украине произошли многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров, в том числе увольнения и новые назначения высокопоставленных чиновников.
- Президент Зеленский анонсировал необходимость перезагрузки руководства, что привело к ожидаемым кадровым изменениям в правительстве.
- Увольнение заместителей министра обороны, реформы и перестановки в кабинете являются частью общей стратегии обновления и совершенствования государственного аппарата Украины.
Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей
Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что подписал представление в Кабмин об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, переходящего на должность руководителя Офиса министра, увольнения Александра Сергея, Юрия Джигира и госсекретаря Людмилы Дараган.
Умеров добавил, что о новых назначениях, включая замминистра, сообщит отдельно.
Также Рустем Умеров сообщил о реформе в системе оборонных закупок.
Также он добавил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближаясь к стандартам НАТО.
Что этому предшествовало
Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабинете министров. Некоторые из них получили новые назначения.
Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в офисе президента.
Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министерша юстиции.
С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюску.
Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.
Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его в должности сменил Андрей Себига.
Рада также уволила, правда, со второй попытки, вице-премьер-министра — министерку по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине Он говорил о необходимости перезагрузки руководства.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-