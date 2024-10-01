Умеров уволил четырех своих заместителей — кого именно
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров уволил четырех своих заместителей — кого именно

Рустем Умеров
Умеров уволил четырех своих заместителей — кого именно
Читати українською

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении своих заместителей и государственной секретарши Министерства обороны Украины.

Главные тезисы

  • Рустем Умеров уволил четырех своих заместителей и госсекретаря Министерства обороны Украины, анонсировав новые назначения.
  • В системе оборонных закупок Украины проводятся реформы, направленные на борьбу с коррупцией и приближение к стандартам НАТО.
  • С начала сентября в Украине произошли многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров, в том числе увольнения и новые назначения высокопоставленных чиновников.
  • Президент Зеленский анонсировал необходимость перезагрузки руководства, что привело к ожидаемым кадровым изменениям в правительстве.
  • Увольнение заместителей министра обороны, реформы и перестановки в кабинете являются частью общей стратегии обновления и совершенствования государственного аппарата Украины.

Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что подписал представление в Кабмин об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера, переходящего на должность руководителя Офиса министра, увольнения Александра Сергея, Юрия Джигира и госсекретаря Людмилы Дараган.

Умеров добавил, что о новых назначениях, включая замминистра, сообщит отдельно.

Система Министерства обороны Украины во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. В этом контексте производятся и кадровые изменения.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Глава Минобороны

Также Рустем Умеров сообщил о реформе в системе оборонных закупок.

Спецтехноэкспорт» (СТЕ) переходит от ГУР в Миноборону. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами, сообщил глава Минобороны.

Также он добавил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближаясь к стандартам НАТО.

В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе, — добавил министр обороны.

Что этому предшествовало

Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабинете министров. Некоторые из них получили новые назначения.

Александр Камышин был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В дальнейшем он может продолжить карьеру в оборонной сфере или в офисе президента.

Ольга Стефанишина была освобождена от должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь она министерша юстиции.

С должностей пока без дальнейшего назначения уволили министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюску.

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов стала Светлана Гринчук.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ушел в отставку 5 сентября. Его в должности сменил Андрей Себига.

Рада также уволила, правда, со второй попытки, вице-премьер-министра — министерку по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине Он говорил о необходимости перезагрузки руководства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров озвучил причины увольнения командующего Воздушными силами Олещука
Умеров
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук
Рада со второй попытки проголосовала за увольнение Верещук
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности
Рада поддержала увольнение Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?