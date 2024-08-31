Умеров озвучил причины увольнения командующего Воздушными силами Олещука
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров озвучил причины увольнения командующего Воздушными силами Олещука

Умеров
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Источник:  CNN

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связано с гибелью пилота во время катастрофы F-16.

Главные тезисы

  • Увольнение командующего Воздушными силами Украины не связано с гибелью пилота во время катастрофы F-16.
  • Авиакатастрофа F-16 в Украине вызвала ряд обвинений и опровержений, а также анализ событий вместе с партнерами.
  • Информация о катастрофе F-16 в Украине и последующих событиях вызвала широкий резонанс и обсуждения в обществе и среди политиков.

Умеров не связывает увольнение Олещука с авиакатастрофой украинского F-16

Умеров возразил, что увольнение командующего ПС ВСУ было связано с гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся, когда несколько дней назад разбился американский истребитель F-16.

Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы их не связывал.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Зеленский не сказал, связано ли его решение уволить Николая Олещука с катастрофой F-16 26 августа, но отметил, что командный уровень ВВС нужно «усилить».

Умеров назвал смерть пилота "досадной" и заявил, что Украина расследует произошедшее.

Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это расследование для наших партнеров, поэтому они также анализируют это и расследуют вместе с нами.

Отметим, что 30 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который был на этом посту с 2021 года. Воздушные силы ВСУ временно возглавит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Что известно об авиктастрофе самолета F-16 в Украине.

В ночь с 25 на 26 августа РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В результате длительной массированной атаки погибли и были ранены люди в разных регионах, также враг ударил по инфраструктуре. Владимир Зеленский 26 августа провел ставку. По его данным, враг запустил по территории Украины 127 ракет разного типа и 109 дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил, что украинские военные с помощью истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки 26 августа.

Издание Wall Street Journal 29 августа сообщило, что 26 августа в Украине, вероятно, был уничтожен первый истребитель F-16.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что во время отражения российского ракетного удара истребитель F-16 потерпел крушение, погиб пилот Алексей Месь.

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16, предоставленный Украине партнерами, якобы сбил украинский ПВО, а военное командование ВСУ это скрывает. В ответ тогдашний командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что информацию не скрывают, а нардепа назвал "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды".

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