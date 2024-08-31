Умеров озвучил причины увольнения командующего Воздушными силами Олещука

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связано с гибелью пилота во время катастрофы F-16.
Главные тезисы
- Увольнение командующего Воздушными силами Украины не связано с гибелью пилота во время катастрофы F-16.
- Авиакатастрофа F-16 в Украине вызвала ряд обвинений и опровержений, а также анализ событий вместе с партнерами.
- Информация о катастрофе F-16 в Украине и последующих событиях вызвала широкий резонанс и обсуждения в обществе и среди политиков.
Умеров не связывает увольнение Олещука с авиакатастрофой украинского F-16
Умеров возразил, что увольнение командующего ПС ВСУ было связано с гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся, когда несколько дней назад разбился американский истребитель F-16.
Зеленский не сказал, связано ли его решение уволить Николая Олещука с катастрофой F-16 26 августа, но отметил, что командный уровень ВВС нужно «усилить».
Умеров назвал смерть пилота "досадной" и заявил, что Украина расследует произошедшее.
Отметим, что 30 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который был на этом посту с 2021 года. Воздушные силы ВСУ временно возглавит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
Что известно об авиктастрофе самолета F-16 в Украине.
В ночь с 25 на 26 августа РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В результате длительной массированной атаки погибли и были ранены люди в разных регионах, также враг ударил по инфраструктуре. Владимир Зеленский 26 августа провел ставку. По его данным, враг запустил по территории Украины 127 ракет разного типа и 109 дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил, что украинские военные с помощью истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки 26 августа.
Издание Wall Street Journal 29 августа сообщило, что 26 августа в Украине, вероятно, был уничтожен первый истребитель F-16.
Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16, предоставленный Украине партнерами, якобы сбил украинский ПВО, а военное командование ВСУ это скрывает. В ответ тогдашний командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что информацию не скрывают, а нардепа назвал "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды".
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