Умєров озвучив причини звільнення командувача Повітряних сил Олещука

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука не пов'язане із загибеллю пілота під час катастрофи F-16.

Умєров не пов’язує звільнення Олещука з авіатрощею українського F-16

Умєров заперечив, що звільнення командувача ПС ЗСУ було пов’язане із загибеллю одного з кращих українських пілотів Олексія Меся, коли кілька днів тому розбився американський винищувач F-16.

Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував. Рустем Умєров Міністр оборони України

Зеленський не сказав, чи пов’язане його рішення звільнити Миколу Олещука з катастрофою F-16 26 серпня, але зазначив, що командний рівень ВПС потрібно «посилити».

Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує те, що сталося.

Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили це розслідування для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами. Поширити

Зазначимо, що 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який був на цій посаді з 2021 року. Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Що відомо про авіатрощу літака F-16 в Україні

У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.

Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь. Поширити

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. У відповідь тодішній командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".